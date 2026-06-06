Cuando México conquistó la medalla de bronce en Tokio 2020, se vislumbraba un excelente porvenir para la mayoría de los futbolistas que fue parte de aquella convocatoria.

Prácticamente, con ese logro, comenzó el proceso mundialista rumbo a Norteamérica 2026, ya que Qatar 2022 estaba a la vuelta de la esquina.

En aquel momento, se esperaba que aquella lista fuera la base para esta Copa del Mundo.

Sin embargo, sólo siete jugadores fueron elegidos por Javier Aguirre: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo, Alexis Vega y Roberto Alvarado.

Mientras que Sebastián Jurado, Jesús Alberto Angulo, Erick Aguirre, Fernando Beltrán, Sebastián Córdova, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Jesús Ricardo Angulo y Diego Lainez, quienes eran otras promesas, no alcanzaron a ser considerados.

Con el paso de los años, ese proceso olímpico pasó a ser mundialista y se fueron añadiendo nombres de prospectos que se perfilaban para ser parte de Norteamérica 2026, pero sus altibajos no les permitieron consolidarse y quedaron fuera.

Víctor Guzmán, Gilberto Sepúlveda, Erick Sánchez, Marcelo Flores, Jordan Carrillo y Jorge Ruvalcaba son algunos de los que más prometían.

Por otro lado, están los que fueron parte del último Mundial y que, por edad, podrían ser parte de esta. Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez, Érick Gutiérrez e Hirving Lozano no pudieron estar en este magno evento

Por su parte, nadie se hubiera imaginado que Mateo Chávez Obed Vargas, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Armando González sí lo jugarían.

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