Cuernavaca, Mor. - El Congreso de Morelos mantuvo su postura de sancionar legalmente a los trabajadores sindicalizados que irrumpieron con violencia en la sala de pleno, el pasado jueves, para demandar aumento salarial del 8 por ciento. En respuesta elementos de seguridad interna presentaron 22 denuncias contra igual número de trabajadores.

Ese día, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo reventaron la sesión de clausura, rompieron puertas de acceso, agredieron al personal de seguridad y encararon al presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, para exigir un aumento salarial del 8% y rechazar reformas de pensiones.

En ese contexto, el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso morelense, Daniel Martínez Terrazas, afirmó que cualquier violación al legislativo o en cualquier poder, se tiene que investigar y aplicar las sanciones correspondientes.

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“Eso está previsto en la ley y nosotros creemos que hay hechos grabados ante los medios de comunicación, ante el propio sistema cerrado del Congreso del Estado y bueno, esas investigaciones seguirán su curso”, advirtió el también jefe de la bancada del PAN.

Con respecto a la demanda del incremento salarial al 8%, Terrazas sostuvo que el consenso legislativo es ofrecer el 4% además de otras prestaciones en despensas, lo cual fue bien visto por los trabajadores, aunque hay temas por afinar, adelantó.

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El legislador insistió en la imposibilidad de incrementar el salario de los burócratas al 8%, porque en enero de 2027, por disposición del Gobierno de México, todos los congresos del país tendrán una merma de recursos y en el caso del Legislativo morelense será de cerca de 300 millones de pesos.

“Somos de los congresos más afectados en esta situación y lo que creemos es que no se puede aumentar lo que no se va a poder apagar a partir del próximo año”, sostuvo.

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