El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cardenas advirtió que la violencia que está desangrando a Zacatecas es una barbarie que México no puede tolerar un solo día más al afirmar que los narcopolíticos de Morena creyeron que podían convivir con los grupos criminales en lugar de enfrentarlos.

En un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente partidista lamento que México observa cómo los cárteles del crimen organizado desafían al Estado, siembran miedo y arrebatan vidas con una impunidad inaceptable.

“El resultado es evidente. Están tan coludidos que hay regiones enteras donde la autoridad perdió la capacidad de imponer la ley y proteger a los ciudadanos”, denunció.

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Al referirse a la matanza de diez personas en Zacatecas, señalo que ese estado merece paz y “México merece un gobierno que enfrente a los cárteles del crimen organizado con decisión, no un narcogobierno que siga permitiendo que los delincuentes impongan el miedo”.

“Al pueblo de Zacatecas y a las familias de las víctimas les decimos que no están solos. Compartimos su dolor, acompañamos su exigencia de justicia y seguiremos alzando la voz hasta que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. Ya basta de complicidad, de simulación y de gobiernos que reaccionan cuando la tragedia ya ocurrió, señaló.

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“Tan solo en una noche, diez personas fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados en distintos puntos de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Entre las víctimas se encuentran Fidel Alvarado de la Torre, Secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández; el expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, además de empresarios reconocidos de la región. Los cuerpos fueron abandonados junto con mensajes atribuidos a grupos del crimen organizado, en una demostración de fuerza que exhibe el nivel de impunidad con el que hoy operan.

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