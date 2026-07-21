El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, cuestionó la decisión del gobierno federal para inyectar 30 mil millones de pesos más al Tren Maya, pues aseguró que “no está siendo rentable ni para el Estado y menos para las familias mexicanas”.

Explicó que dicha obra presenta un registro adverso de 2 mil 283 millones de pesos durante el primer trimestre del año en curso.

“Aparte de que se descarrila, el Tren Maya prácticamente nadie lo usa y además nos cuesta. Se trata de un barril sin fondo y cada vez pierde más dinero. Es decir, la obra corrupta de López Obrador perdió en tres meses el equivalente al presupuesto aprobado para la Secretaría de las Mujeres durante 2025, por 2 mil 94 millones de pesos”, declaró.

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El legislador albiazul, puntualizó que la obra, que administra el Ejército Mexicano perdió en promedio 25 millones 373 mil pesos diarios entre enero y marzo, ya que sus ingresos continúan siendo insuficientes para cubrir sus gastos.

“En 2024 perdió siete millones de pesos diarios, en 2025 perdió 10 millones y en lo que va de 2026, las pérdidas suman 25 millones de pesos por día”, indicó.

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Asimismo, recordó que Según el Gobierno, el Tren Maya iba a costar 120 mil millones de pesos y tendría una demanda de 60 mil pasajeros diarios; “nada más falso ya que el Colegio de Ingenieros Civiles de México ha estimado que costó más de 550 mil millones de pesos y si sumamos los subsidios que recibe, incrementa a 600 mil millones de pesos y solo tiene tres mil pasajeros al día”.

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Ernesto Sánchez, dijo que con ese recurso se pudieron haber construido 165 hospitales de alta especialidad o 15 mil escuelas nuevas con infraestructura de calidad, agua y muebles, así como la red de internet.

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Y con los 25 millones de pesos que pierde diario se construirían al menos 100 viviendas de interés social cada día.

“Tenemos que sacar a Morena del poder y no dejar que sigan destruyendo al país, que no destruyan nuestros ecosistemas y no dejar que sean cómplices de una economía que puede colapsar, eso nos lo ha advertido múltiples calificadoras”, concluyó.

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