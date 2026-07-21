El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que se redujeron en 10% los delitos de alto impacto en la demarcación durante el primer semestre del año. Asimismo, en conferencia de prensa, destacó que asistieron más de 100 mil personas a la edición 169 de la Feria de las Flores.

Detalló que durante los primeros seis meses del año los homicidios dolosos bajaron en 33%, que es la reducción más alta que hubo en todas las alcaldías.

Subrayó que estos indicadores refieren que su Estrategia de Seguridad 360 está dando resultados en beneficio de las y los obregonenses.

Sobre la Feria de las Flores, López Casarín destacó que asistieron más de 100 mil personas. Foto: Especial

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“Nos convertimos en una alcaldía que está tomando con seriedad el tema de seguridad, no digo que los demás no, pero estamos entendiendo que es un objetivo clave el combate a la delincuencia y la formación de una alcaldía con un ambiente y un entorno de seguridad. Por supuesto, a través de las diferentes acciones como es la pacificación, las mesas de paz y todas aquellas que suceden todos los días entre las diferentes autoridades y niveles de gobierno, desde Gobierno Federal hasta, por supuesto, Gobierno de la Ciudad”, comentó.

En este sentido, el edil morenista destacó que se han reforzado los operativos de seguridad nocturnos, y se han implementado acciones para recuperar el espacio público.

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De igual forma, destacó que han sido la alcaldía con más multas de tránsito levantadas, y que implementarán, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, un programa para evitar que vehículos se estacione de 19:00 a 21:00 horas sobre la Avenida Vasco de Quiroga.

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Sobre la Feria de las Flores, López Casarín destacó que asistieron más de 100 mil personas y que se tuvo una derrama económica de 10 millones de pesos.

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“Se estima que tuvimos una derrama económica entre, por supuesto, los vendedores de productos, nuestros productores, los transformadores, entre los restaurantes, hoteles, los museos, quienes vendieron artesanías, quienes vendieron algún tipo de de recuerdo, pues más de 130 millones de pesos. Este es un dato relevante porque no se ponía atención en algo tan importante que es la derrama económica o el impacto económico que tiene la Feria”, argumentó.

vr