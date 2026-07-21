Ante la temporada vacacional, la alcaldía Gustavo A. Madero informó que habilitará ocho espacios acuáticos sin costo, del 22 de julio hasta el 28 de agosto, en un horario de 10:00 a 14:00 horas en diversos puntos de la demarcación.

En un comunicado, explicó que las albercas disponibles estarán en el Centro Deportivo Rosendo Arnaiz, en la colonia Guadalupe Tepeyac; el Centro Deportivo Leona Vicario, en Campestre Aragón; y en el Deportivo Margarita Maza de Juárez, en Nueva Industrial Vallejo.

Agregó que también se habilitará el Deportivo Nueva Atzacoalco; el Centro Integral de Desarrollo Humano “José Emilio Pacheco”, en CTM Atzacoalco; el Deportivo Aquiles Serdán, en Casas Alemán; la Ciudad Deportiva Carmen Serdán, en Loma La Palma; y el Deportivo Miguel Hidalgo y Costilla, en el Pueblo de San Juan de Aragón.

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Los espacios estarán disponibles del 22 de julio hasta el 28 de agosto, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. Foto: Especial

La demarcación explicó que para ingresar a las instalaciones los asistentes deberán portar traje de baño, sandalias y toalla; además, se permitirá el acceso con flotadores y juguetes acuáticos.

Sin embargo, apuntó que está prohibida la entrada con mascotas, bloqueador solar, alimentos y cualquier tipo de bebidas, incluyendo las bebidas alcohólicas.

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“Todas las albercas cuentan con instructores que pueden ayudarlos a disfrutar de ellas y pasar unas vacaciones increíbles a lado de la familia, estarán abiertas al público”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

Refirió que estos puntos buscan ser una alternativa de esparcimiento para quienes permanecerán en la ciudad durante estas vacaciones.

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