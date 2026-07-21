Después de meses de visitas al médico, revisiones, estudios y terapias auditivas, Carmen Aub y su esposo, Iván Sikic, recibieron una noticia esperanzadora: su hija de un año, la pequeña Lu, fue considerada candidata a un implante coclear, un dispositivo indicado para personas con pérdida auditiva de severa a profunda, por lo que fue sometida a una cirugía.

La actriz de "El señor de los cielos" compartió días antes, a través de su cuenta de TikTok, que la intervención estaba programada para este martes 21 de julio y que será hasta el próximo 4 de agosto cuando la bebé "escuchará por primera vez como lo hará el resto de su vida", explicó.

Debido al grado de pérdida auditiva de Lu, existía la posibilidad de que no fuera candidata al procedimiento. Incluso, tras recibir el diagnóstico, Carmen y su pareja esperaban que los audífonos fueran suficientes para su hija. Sin embargo, conforme conocieron más sobre el tema y consultaron a especialistas, comprendieron que el implante coclear representaba el mayor beneficio para la menor, por lo que tuvieron que elegir entre las tres marcas disponibles en el mercado.

Carmen Aub le dio la bienvenida a Lu en Julio. Foto: Instagram oficial.

Lee también Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian el nacimiento de su segunda hija en redes sociales: "Estamos en las nubes"

"Ese día sin duda será una celebración. Sabemos que el implante no traerá un cambio como por arte de magia; vendrán nuevos retos y mucho trabajo. Estamos listos para todo lo que viene", expresó.

La actriz también confesó que, durante el proceso, llegó a cuestionarse si la cirugía realmente era necesaria.

[Publicidad]

"Llega un punto en el que uno dice: '¿Y si es necesario todo esto? ¿Será que realmente es necesaria la cirugía?'. Porque estamos viendo que a Lu le funcionan bien los audífonos", recordó.

Para tomar una decisión, la pareja buscó una segunda opinión y se reunió con médicos, así como con personas que utilizan implantes cocleares y otras que usan audífonos, quienes compartieron sus experiencias.

Lee también Veinte años después de la aprehensión de "la Mataviejitas", HBO Max lanza una serie sobre su historia

[Publicidad]

"Sabemos que, aunque siempre hay riesgos en la cirugía y el proceso de adaptación es distinto al de los audífonos, con terapias y seguimiento Lu va a tener más claridad", aseguró.

Aub también señaló que, por ahora, su hija entiende algunas palabras y responde a instrucciones sencillas, como mandar besos. Sin embargo, explicó que conforme vaya creciendo, si no recibe el apoyo adecuado, podría presentar un retraso en su desarrollo o aislarse al interactuar con otros niños.

¿Qué es un mplante coclear?

De acuerdo con páginas especializadas, un implante coclear es un dispositivo médico electrónico que ayuda a personas con pérdida auditiva severa o profunda a recuperar parte de su capacidad para escuchar. Se coloca mediante una cirugía y sustituye la función de la cóclea cuando esta presenta un daño importante. A diferencia de los audífonos, que amplifican los sonidos, el implante envía señales sonoras directamente al nervio auditivo.

[Publicidad]

Lee también Amigo de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, crea campaña para recaudar fondos para cubrir gastos del funeral; ya supera la cifra solicitada

Carmen Aub busca crear conciencia sobre la pérdida auditiva infantil

La actriz ha reconocido que recibir el diagnóstico de su hija fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Pero, también sabe que muchas familias pueden estar atravesando una situación similar, por lo que decidió compartir cada lunes un video en TikTok para documentar el proceso de Lu, sus estudios, terapias y avances, con el objetivo de informar y generar conciencia sobre la pérdida auditiva infantil.

Lee tambiénHarry Styles cancela uno de sus conciertos en Brasil por problemas de salud

[Publicidad]