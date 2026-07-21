La Selección de Italia continúa en la búsqueda de encontrar a nuevo director técnico, luego de que Gennaro Gattuso renunciara al cargo por no haber logrado la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Están por cumplirse cuatro meses desde entonces, pero la Federación Italiana de Futbol (FIGC, por sus siglas en italiano), todavía no encuentra al sustituto de Rino.

Sin embargo, en medio de las especulaciones sobre quién ocupará el banquillo de La Azurra, el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, salió a dar un poco de certidumbre.

En las últimas horas, el nombre de Pep Guardiola ha sonado con fuerza para tomar las riendas del tetracampeón de la Copa del Mundo.

Por tal motivo, el propio dirigente decidió aclarar la situación y confirmó que las negociaciones con el ex director técnico del Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City son reales.

"Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días: Pep Guardiola", declaró en Vivavoce, nombre de un espacio mediático italiano enfocado en la actualidad, el deporte y la salud.

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No obstante, el presidente de la FIGC aclaró que las pláticas con el segundo entrenador más ganador (40 títulos) en la historia del futbol no aseguran que será el nuevo timonel de Italia.

"No está dicho que la operación vaya a salir adelante o que llegue a buen puerto, puede haber una sorpresa. Esperen unos días más y lo sabrán todo", manifestó.

Incluso, de acuerdo con información de medios locales, el fin de semana pasado el director deportivo de la FIGC, Paolo Maldini, y su asesor, Leonardo Nascimento, ya tuvieron una reunión con el ganador de tres Champions League.

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Cabe resaltar que Pep Guardiola no es el único candidato para tomar la riendas de La Azurra, de cara a la Copa del Mundo de 2030.

Roberto Mancini y Andrea Pirlo son las otras opciones reales que analiza la Federación Italiana.

A pesar de la incertidumbre, es 100% oficial que la FIGC sí tiene interés de que el exfutbolista del Barcelona se convierta en su nuevo director técnico y encabece el proyecto de Italia rumbo al próximo Mundial, donde buscará regresar tras tres ediciones ausente.