El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances de la construcción del puente Y Griega de Arriba y el puente sobre el Río Colorados, en el municipio de Galeana, como parte de una gira de trabajo por la zona sur del estado, con el objetivo de revisar el desarrollo del Tramo 3 de la Carretera Interserrana, proyecto que busca mejorar la conectividad y fortalecer la actividad económica de la región.

Durante el recorrido, el mandatario señaló que ambas estructuras serán fundamentales para la operación de la nueva vía, ya que facilitarán el tránsito de transporte de carga proveniente y con destino a entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila y Ciudad de México.

La Carretera Interserrana contempla alrededor de 90 kilómetros de construcción divididos en tres tramos. Foto: Especial.

Samuel García también reiteró que la meta es concluir este año el Tramo 3 de la Carretera Interserrana, el cual enlaza el entronque de la Carretera 57, en San Roberto, con las carreteras que conducen hacia Galeana e Iturbide.

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Al visitar el Puente sobre el Río Colorados, ubicado en el ejido San Marcos, el gobernador destacó la complejidad técnica de la construcción y afirmó que durante décadas el proyecto permaneció sin concretarse debido a las dificultades que representaba su ejecución.

Samuel García supervisa puentes de la Carretera Interserrana; prevé concluir el Tramo 3 este año. Foto: Especial.

La Carretera Interserrana contempla alrededor de 90 kilómetros de construcción divididos en tres tramos: el primero en Montemorelos, el segundo en Rayones y el tercero en Galeana, donde actualmente se concentran los trabajos de infraestructura.

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Como parte de la gira por el sur de Nuevo León, Samuel García también participó en la conmemoración por los 400 años de la fundación del municipio de Aramberri y tiene previsto continuar su recorrido por el municipio de Zaragoza.

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