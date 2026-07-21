El dirigente de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Fabián Pereda, informó que en menos de un mes dos de los militantes de la organización fueron víctimas de agresiones de extrema gravedad en hechos distintos.

Uno de los integrantes de la Ubisort fue víctima de una agresión con arma de fuego, y otro se encuentra desaparecido.

El primer hecho ocurrió el 5 de julio de 2026, cuando Francisco López Mendoza fue atacado con armas de fuego en el tramo entre la Cumbre Yerbasanta y Guadalupe Tilapa; sufrió heridas de bala de gravedad y actualmente se encuentra en recuperación.

El segundo hecho ocurrió el 15 de julio de 2026, cuando desapareció Alejandro Martínez Pérez; según los informes de la familia, se encontraba en la comunidad de la Cumbre Yerbasanta y se dirigía a San Juan Copala, y desde entonces se desconoce su paradero.

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Organización triqui de Oaxaca denuncia ataque y desaparición de dos de sus integrantes; exige justicia y garantías de seguridad. Foto: Especial.

Estos actos, aseguró, no son hechos aislados, sino que se tratan de atentados directos contra la paz y la estabilidad de las comunidades indígenas de la región Triqui, tras realizar un llamado de alerta al gobierno de Oaxaca y al gobierno federal.

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“Buscar la paz no puede ser una sentencia de violencia… Resulta inaceptable que en Oaxaca sea más peligroso apostar por el diálogo que promover la confrontación”, manifestó.

Fabián Pereda mencionó que, tras décadas de conflicto, la Ubisort asumió “con responsabilidad” el camino de la reconciliación y la construcción de acuerdos. Sin embargo, señaló que hoy observan con profunda preocupación que quienes han decidido construir la paz son precisamente quienes están siendo agredidos.

“Nuestros compañeros no son estadísticas; son padres, madres, campesinos e indígenas con nombre, historia y familia. Ninguna familia triqui debe volver a vivir con el miedo de que buscar la paz se traduzca en violencia”.

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El líder de la organización afirmó que ante el conocimiento que el Estado mexicano tiene sobre la situación en la región, la omisión y la indiferencia también generan violencia.

Y exigió justicia y esclarecimiento inmediato de los ataques y la desaparición de sus integrantes; resultados e investigaciones serias por parte de la Fiscalía General del Estado; reactivación urgente de las mesas para la construcción de la paz en la región triqui; y garantías de seguridad para las comunidades y para quienes participan de buena fe en los procesos de diálogo.

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Finalmente, dijo que su llamado no busca confrontar al Estado, sino demandar que este cumpla con su obligación legal y política de proteger la vida.

“La Ubisort mantendrá su postura a favor del diálogo y la convivencia digna, pero advierte que no permanecerá en silencio ante la impunidad ni aceptará que la paz se pretenda construir sobre el sometimiento de las víctimas”.

dmrr/cr