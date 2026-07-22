Liga MX: Toluca vs Pumas – EN VIVO – Jornada 2 – Apertura 2026

Con más dudas que certezas, los Pumas visitan esta noche una de las aduanas más complicadas del futbol mexicano.

En duelo correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2026, el equipo de Esteban Solari se enfrenta al Toluca en el estadio Nemesio Diez.

¿Podrán salir vivos del infierno o los Diablos Rojos harán que su pesadilla sea aún más terrorífica?

Este duelo se jugará hoy porque el equipo escarlata disputará el Campeón de Campeones de la Liga MX el próximo sábado contra el Cruz Azul, quien también adelantó su partido de la segunda fecha.

Luego de perder (0-3) su primer compromiso del naciente torneo, con el Pachuca en el Olímpico Universitario, el conjunto auriazul regresa a la acción con la obligación de ganar para dejar atrás los fantasmas de la final perdida hace un par de meses y de la sombra de Efraín Juárez que todavía merodea en La Cantera.

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Además, buscará revancha porque Antonio Mohamed y sus dirigidos fueron los únicos que lo pudieron vencer (2-3) a lo largo de las 17 jornadas de la fase regular del Clausura 2026 y lo hicieron en CU.

Todavía tiene esa espina clavada y tratará de cobrar revancha en el inmueble mexiquense.

Sin embargo, en sus últimas 10 visitas a La Bombonera, los Pumas sólo ganaron tres juegos, empataron tres y perdieron cuatro.

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Ya suman cuatro partidos en fila sin poder vencer al Toluca a domicilio. Su última victoria fue en el Apertura 2021 y están por cumplirse (noviembre) cinco años desde entonces.

Además, a los Diablos Rojos no los derrotan en sus últimos seis enfrentamientos seguidos, ya sea como visitante o local, con saldo de cuatro empates y dos derrotas.

Han pasado tres años desde la última vez que les arrebataron los tres puntos en duelos de Liga MX.

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Por si fuera poco, Esteban Solari no podrá estar en la banca auriazul, por la tarjeta roja que recibió después de la derrota ante los Tuzos.

Aunado a eso, el Toluca del Turco Mohamed derrotó (0-2) a las Chivas en la fecha pasada y quiere que otro club grande sea su nuevo víctima.

Los Pumas del Tano no tiene otra opción más que ganar, pero enfrente tendrán a uno de los principales candidatos para quedarse con el trofeo del Apertura 2026.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Toluca vs Pumas

¿Cuáles son las alineaciones del partido?

Toluca: Hugo González; Diego Barbosa, Luan García, Bruno Méndez y Brian García; Fernando Arce, Víctor Guzmán y Jorge Díaz; Jesús Angulo, Helinho y Alexis Vega.

Pumas: Keylor Nava; Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo; Víctor Arteaga y Pedro Vite; Robert Morales y Juninho Vieira.

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¿Dónde será transmitido el Toluca vs Pumas?

El partido entre Toluca y Pumas será transmitido, en México, por las pantallas de Azteca 7, FOX, FOX One y Disney+ Premium.

¡VAMOOOOOOS! Con gol de Díaz Price nos vamos al descanso 🔥@calientesports pic.twitter.com/blzVVpAB3t — Toluca FC (@TolucaFC) July 22, 2026

#AP2026 #LIGAMX #J2

⏱️ 23´ l 👹Toluca 1 🆚 0 Pumas 🐾



Remate de cabeza por parte de Uriel Antuna que termina en los guantes del arquero rival.



¡Dale Pumas! #SiemprePumas — PUMAS (@PumasMX) July 22, 2026

GOOOOOOOOOOOOOL de Jorge Díaz Price 🔥❤️‍🔥



¡Su primero en el torneo y ya lo ganamos!



🕣 14' |👹 1-0 UNAM@Corona_MX pic.twitter.com/zcl6YOgmHn — Toluca FC (@TolucaFC) July 22, 2026