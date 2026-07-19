Este domingo no hubo actividad de la Liga MX por darle lugar a la final de la Copa del Mundo; sin embargo, el futbol mexicano ya está listo para continuar con su calendario y este martes se abrirá el telón de la jornada 2 del torneo Apertura 2026.

Serán dos partidos los que abran la jornada en martes, pero el resto de la actividad de desarrollará de manera "normal" entre viernes, sábado y domingo.

Cruz Azul y Toluca abren la jornada entre semana porque deben viajar lo antes posible a Estados Unidos para enfrentarse en el Campeón de Campeones de la Liga MX.

Lee también Mundial 2026: Julián Quiñones termina dentro del top 10 de goleadores

A continuación, te presentamos todos los días, horarios y canales para ver EN VIVO todos los partidos de la jornada 2.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 2 DE LA LIGA MX?

Martes 21 de julio

[Publicidad]

Cruz Azul vs Puebla | a las 19:00 horas por TUDN y ViX Premium.

a las 19:00 horas por TUDN y ViX Premium. Toluca vs Pumas | a las 21:05 horas por FOX One.

Viernes 24 de julio

Tijuana vs León | a las 21:00 horas por FOX One.

a las 21:00 horas por FOX One. Atlante vs América | a las 21:00 horas por Azteca 7, ESPN, Azteca Deportes Network y Disney+ Premium.

Sábado 25 de julio

Guadalajara vs FC Juárez | a las 17:07 horas por Amazon Prime Video.

a las 17:07 horas por Amazon Prime Video. Santos Laguna vs Atlas | a las 21:00 horas por ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium.

a las 21:00 horas por ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium. Tigres vs Atlético de San Luis | a las 21:00 horas por FOX One.

Domingo 26 de julio

[Publicidad]

Necaxa vs Monterrey | a las 17:00 horas por FOX One.

a las 17:00 horas por FOX One. Pachuca vs Querétaro | a las 19:00 horas por FOX One.

Lee también Mundial 2026: España conquista los mejores MEMES tras destronar a la Argentina de Lionel Messi