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Este domingo no hubo actividad de la Liga MX por darle lugar a la final de la Copa del Mundo; sin embargo, el futbol mexicano ya está listo para continuar con su calendario y este martes se abrirá el telón de la jornada 2 del torneo Apertura 2026.
Serán dos partidos los que abran la jornada en martes, pero el resto de la actividad de desarrollará de manera "normal" entre viernes, sábado y domingo.
Cruz Azul y Toluca abren la jornada entre semana porque deben viajar lo antes posible a Estados Unidos para enfrentarse en el Campeón de Campeones de la Liga MX.
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A continuación, te presentamos todos los días, horarios y canales para ver EN VIVO todos los partidos de la jornada 2.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 2 DE LA LIGA MX?
Martes 21 de julio
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- Cruz Azul vs Puebla | a las 19:00 horas por TUDN y ViX Premium.
- Toluca vs Pumas | a las 21:05 horas por FOX One.
Viernes 24 de julio
- Tijuana vs León | a las 21:00 horas por FOX One.
- Atlante vs América | a las 21:00 horas por Azteca 7, ESPN, Azteca Deportes Network y Disney+ Premium.
Sábado 25 de julio
- Guadalajara vs FC Juárez | a las 17:07 horas por Amazon Prime Video.
- Santos Laguna vs Atlas | a las 21:00 horas por ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium.
- Tigres vs Atlético de San Luis | a las 21:00 horas por FOX One.
Domingo 26 de julio
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- Necaxa vs Monterrey | a las 17:00 horas por FOX One.
- Pachuca vs Querétaro | a las 19:00 horas por FOX One.
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