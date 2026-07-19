Como era de esperarse, la final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 fue más que dramática y no decepcionó.

Con solitaria anotación de Ferran Torres, en el minuto 106, España derrotó a Argentina sobre la cancha del estadio Nueva York/Nueva Jersey.

De manera más que merecida, La Roja conquistó el segundo título en su historia, luego del de Sudáfrica 2010.

Desde los primeros minutos del partido, el equipo de Luis de la Fuente dejó en claro que seguiría el mismo plan que le ha funcionado a lo largo de la justa mundialista.

Los españoles se adueñaron del balón y, cuando lo llegaban a perder, ejercían presión alta y lo recuperaban rápidamente.

Fueron los que llevaron el ritmo del encuentro y, en ningún momento, permitieron que La Albiceleste tuviera alguna oportunidad de jugar.

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España dominó, por completo, a Argentina, fue ampliamente superior e hizo más por quedarse con la victoria.

A los tiempos extra, La Roja llegó siendo, infinitamente, superior, siendo la que más ocasiones de peligro generó en la portería rival.

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Los argentinos no fueron capaces de generar un solo tiro a la cabaña resguardada por Unai Simón; incluso, no registraron ni un remate.

Con la expulsión de Enzo Fernández, por doble tarjeta amarilla, Lionel Scaloni optó por echarse para atrás y apostar por alcanzar la tanda de penaltis.

En los 30 minutos de añadido, la propuesta de España fue la misma y estuvo cerca de romper el cero, en Nueva York/Nueva Jersey, en un par de ocasiones.

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Inclusive, Nico Williams se encontró con un balón dentro del área y no lo desperdició, pero su gol no subió al marcador porque fue anulado por una falta, que el árbitro central no dudó en señalar.

Hasta que, en el minuto 106, Ferran Torres apareció para anotar el gol del triunfo y del campeonato.

El futbolista del Barcelona se vistió de héroe y le entregó a España el segundo título en su historia.

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Luego del triunfo en Nueva York/Nueva Jersey, La Roja se robó los reflectores en las redes sociales.

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