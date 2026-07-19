Por primera vez en la historia, la final del Mundial tuvo un show de medio tiempo, tal y como pasa con el Super Bowl de la NFL. Durante este evento en el entretiempo del partido entre España y Argentina, uno de los momentos más llamativos fue la aparición de dos campeones del mundo con Brasil.

Madonna se encargó de abrir el espectáculo en el entretiempo saliendo en un coche por el túnel del estadio de Nueva Jersey/Nueva York, teniendo como principales figuras a Ronaldinho y Ronaldo que iban enfrente del auto.

Dinho y el Fenómeno salieron del túnel con la icónica cantante con uniformes personalizados. Ronaldinho tenía un conjunto totalmente amarillo, con vivos verdes y azules, con su nombre estampado en su espalda; Ronaldo portaba uno azul, con vivos verdes y amarillo, ambos emulando la bandera de Brasil.