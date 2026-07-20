La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que durante la final de la Copa Mundial de Futbol 2026, celebrada en Nueva York, sostuvo una breve conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la que abordaron el tema comercial entre los tres países, en el marco del inicio de la segunda ronda de negociaciones para la revisión del T-MEC.

En su conferencia de prensa, la Mandataria federal explicó que originalmente no tenía previsto asistir al encuentro deportivo y que la única invitación que había recibido era de la FIFA. Sin embargo, relató que el viernes recibió una llamada telefónica del presidente Trump, quien la invitó personalmente a acudir a la final.

“Me dijo: ‘Claudia, ¿vas a venir?’. Le respondí: ‘Bueno, si usted me invita, presidente Trump’. Me dijo: ‘Sí, sí, estás invitada. Vas a estar sentada ahí junto a nosotros’”, narró Sheinbaum, quien señaló que decidió aceptar la invitación al considerar que “lo cortés no quita lo valiente”.

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La Presidenta detalló que, debido a la cancelación de su vuelo comercial desde Cancún por las fuertes tormentas eléctricas que afectaron Nueva York, solicitó el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para trasladarse en una aeronave oficial y poder llegar a tiempo al evento.

Ya en el estadio, Sheinbaum indicó que aprovechó la presencia de integrantes del gabinete estadounidense para intercambiar saludos y comentarios sobre la agenda bilateral.

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“Tuve oportunidad de hablar con algunos secretarios del gobierno del presidente Trump. Los de Comercio, el embajador Jamieson Greer y el secretario Howard Lutnick; igual con el secretario de Estado, Marco Rubio. Fueron momentitos, en realidad”, comentó.

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Posteriormente, señaló que sostuvo un breve intercambio con Trump y con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

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“Después con el presidente Trump y el primer ministro Carney realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para comentar el tema comercial”, afirmó.

La titular del Ejecutivo recordó que este lunes comenzó la segunda ronda de conversaciones sobre la revisión del T-MEC y adelantó que esta misma semana recibirá en la Ciudad de México al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con el objetivo de avanzar en los acuerdos entre ambos gobiernos.

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Sheinbaum destacó que el ambiente entre los mandatarios fue cordial y respetuoso durante toda la jornada, en la que también coincidió con otras personalidades internacionales, entre ellas el rey de España y el presidente del Gobierno español.

“Todos se portaron muy respetuosos, agradables; fue un ambiente de mucha cordialidad”, aseguró.

Finalmente, la Presidenta consideró que la organización del Mundial 2026 demostró la capacidad de coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá.

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“Fue un ejemplo de coordinación de los tres países, porque realmente salió muy bien el Mundial”, concluyó.

🗣️ "Claudia, ¿vas a venir?"



⚽ Donald Trump invitó directamente a Claudia Sheinbaum al partido final del Mundial 2026 durante una llamada telefónica; la presidenta describió cómo fue su viaje a Nueva York y agregó que inicialmente no iría al evento, pero: "Lo cortés no quita lo… pic.twitter.com/WrdiHFqYQI — El Universal (@El_Universal_Mx) July 20, 2026

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