A pesar de las promesas de austeridad republicana, el fenómeno del turismo legislativo se mantiene firme en la Cámara de Diputados durante la 66 Legislatura. Un análisis realizado por EL UNIVERSAL a los registros oficiales de viáticos y traslados revela que los diputados federales han priorizado las misiones en el extranjero, acumulando un gasto que supera los 5.6 millones de pesos en viajes, con una marcada preferencia por destinos internacionales en Europa, Estados Unidos y Asia.

Desde el inicio de la Legislatura, el 1 de septiembre de 2024, hasta el 31 de marzo 2026, se contabiliza un total de 131 viajes, de los cuales 96.2% fueron internacionales (126 registros) y apenas 3.8% correspondieron a traslados nacionales (cinco registros). La cifra es mayor; sin embargo, los datos oficiales muestran las giras realizadas hasta el primer trimestre de este año.

Fuente: Elaboración propia.

Con el argumento de acudir a foros, conferencias y encuentros, los diputados han erogado 5 millones 638 mil pesos del erario: en el último trimestre de 2024 se realizaron 18 viajes con un costo de 989 mil 92 pesos; en 2025 se contabilizaron 90 viajes internacionales con valor de 3 millones 917 mil 570 pesos, mientras que en el primer trimestre de 2026 se localizaron 18 viajes con un costo de 731 mil 763 pesos.

Morena y el PVEM encabezan la lista

Contrario al discurso oficial de racionalidad presupuestal, el bloque oficialista es el que más millas ha acumulado. La coalición gobernante (Morena, PVEM y PT) concentra 69.5% de toda la actividad de viajes de la Legislatura.

La bancada de Morena registra 59 viajes internacionales (45% del total), seguido por los diputados del PVEM, con 26 (20.6%). Detrás se encuentran las giras del PAN, con 20; el PRI, con 11 (9.2%); Movimiento Ciudadano, con seis (5.3%), y el PT, con cuatro (3.9%).

El análisis de El Gran Diario de México detectó que los viajes no se reparten de manera equitativa entre los 500 legisladores; por el contrario, un grupo compacto de representantes repite de forma constante en las listas de vuelo.

[Publicidad]

La lista de diputados con mayor movilidad se encuentra encabezada por Santy Montemayor Castillo (PVEM), con seis registros de viaje a Bruselas, Bélgica, y Estrasburgo, Francia, entre otros; le siguen Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (Morena) y Marcela Guerra Castillo (PRI) con cuatro viajes cada una a destinos como Brasilia, Brasil; Washington, Estados Unidos; Bogotá, Colombia, y Roma, Italia.

Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (Morena), Anaís Miriam Burgos Hernández (Morena) y Anabel Acosta Islas (PVEM) registran tres comisiones individuales cada una a ciudades como Ginebra, Suiza; Taskent, Uzbekistán, y Nueva York, Estados Unidos.

Los destinos predilectos

Las metrópolis financieras y sedes de organismos internacionales fueron los puntos más recurrentes en las agendas de los diputados.

[Publicidad]

Estados Unidos fue el país más visitado, con 24 viajes en total (destacando 13 a Nueva York y tres a Washington D.C.). Le siguen destinos europeos como Suiza, con 13 viajes (siete de ellos a Ginebra), y Francia, con 12 comisiones (seis a Estrasburgo y cuatro a París). España sumó 12 registros (cinco a Madrid), mientras que la ciudad de Panamá acumuló 11 visitas. En la lista también figuran traslados de larga distancia a lugares como Taskent, Uzbekistán, con seis viajes; Brasil, con siete, así como visitas a Seúl, en Corea del Sur, y Beijing, China.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en la necesidad de que los servidores públicos eviten los viajes internacionales, incluso ha hecho un par de llamados a los congresistas para evitar el turismo legislativo.

El 4 de mayo de 2024, la Mandataria federal envió una carta a los morenistas: “Los legisladores no deben andar en congresos internacionales, usando recursos públicos para viajar al extranjero a hacer turismo político”.

[Publicidad]

Cabe destacar que la mayoría de los viajes han sido realizados con motivo de foros, asambleas y congresos, pero también por temas alejados de la labor legislativa, como el lanzamiento de un cohete de la NASA o una visita diplomática al papa Francisco en el Vaticano.

Rutas recientes

El reporte oficial de los viajes en la Cámara de Diputados está actualizado al primer trimestre de 2026, por lo que no se contabilizaron los viajes más recientes, entre ellos el de Pedro Haces, quien acudió a Nueva York para participar en el foro de la Unión Interparlamentaria (UIP), o los realizados por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, quien acudió a una gira de trabajo por Japón e Italia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.