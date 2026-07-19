La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, se lanzó contra Luis Felipe Calderón Zavala después de que éste criticó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su decisión de acudir a la final del Mundial de Futbol 2026 en Estados Unidos, sin haber asistido a ningún partido en México, país coanfitrión.

“Por lo visto, se le hace más austero viajar a la final más costosa de la historia, en la ciudad más cara del mundo. No vayan a pensar que en México no fue a ninguno por temor a la rechifla”, señaló el hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en sus redes sociales.

Tras esta acusación, Hernández Mora ironizó con que “al parecer se hereda la estrechez de mente” y explicó que la Mandataria federal no acudió a Nueva York como espectadora de un juego, sino como jefa de Estado y coanfitriona del Mundial.

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“Tu padre es el ser menos querido en México, quizás por eso su abuso de alcohol. No debe ser fácil cargar en su conciencia haber ensangrentado a nuestro país, haber sido presidente, pactar con un cártel y ser el más odiado”, respondió la exsecretaria de las Mujeres.

Además, consideró que debe ser difícil comprender que la presidenta sea querida cuando en la familia Calderón-Zavala “la rechifla es la constante”.

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Sin embargo, los dimes y diretes no finalizaron ahí. Luis Felipe Calderón reviró que Sheinbaum Pardo es la primera jefa de Estado que no asiste a la inauguración del Mundial en su país desde 1938 y afirmó que su padre, quien gobernó México entre 2006 y 2012, “es querido porque fue el único que tuvo el valor para enfrentar al crimen organizado”.

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“Como buena borrega de la calumnia, repites el libreto de que mi padre “abusa del alcohol” Por Dios: cruzó nadando la bahía de Acapulco, dio más de 3 mil discursos con total lucidez (sin tardarse dos minutos en hilar tres palabras como tu amo, AMLO) y jamás faltó a un compromiso oficial”, agregó.

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En ese sentido, resaltó la trayectoria académica de su padre, como su licenciatura en derecho y dos maestrías en el ITAM y Harvard, hechos que, según dijo, demuestran que es clínicamente imposible correspondan a alguien con problema de abuso de sustancias.

“Mejor tráguese sus palabras, aunque no le quepan, porque su odio, le está provocando que venga corriendo a insultarme sin pensar”, concluyó Calderón Zavala, quien acusó a Citlalli Hernández de no contar con cédula profesional y aun así haber llegado al Senado de la República “con primaria trunca”.

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