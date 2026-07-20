La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció las palabras de la exmandataria, Dilma Rousseff, quien reconoció su trabajo y dijo que debe ser motivo de orgullo para las mujeres del mundo.

En su conferencia mañanera de este lunes 20 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que “como humanista” agradecía mucho a Rousseff, quien “fue una muy buena presidenta de Brasil”.

“Ella, pues vivió esta situación en donde por razones políticas tuvo que renunciar, pero ganó dos votaciones en su país y es una mujer muy inteligente. Yo la reconozco mucho, y muy echada para adelante, y le agradezco sus palabras”, dijo la Mandataria federal.

Destacó que la brasileña preside el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS.

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