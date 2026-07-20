La tercera semana de pagos de la Pensión Bienestar ya está en marcha y este 20 de julio miles de beneficiarios recibirán el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto. La entrega continúa conforme al calendario oficial y aún faltan varias fechas para concluir la dispersión de recursos.

Conoce quiénes reciben su depósito correspondiente al bimestre en curso HOY. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Los apoyos económicos de la Secretaría de Bienestar se depositan directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, siguiendo un orden alfabético para agilizar el proceso y evitar saturación en sucursales y cajeros. Conocer qué letra corresponde cada día permite a los beneficiarios saber cuándo estará disponible su dinero.

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¿Quién recibe el pago de la Pensión Bienestar este 20 de julio?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para el bimestre julio-agosto, este lunes 20 de julio corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra M.

Beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra M, recuerden que hoy, lunes 20 de julio, continúa la dispersión de los programas #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras.



En el… pic.twitter.com/IiZVofq0bC — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) July 20, 2026

La estrategia de dispersión escalonada busca que los beneficiarios puedan cobrar su apoyo sin largas filas, ya que los depósitos se realizan durante varios días hábiles y en orden alfabético.

Quienes deseen confirmar que el recurso ya fue abonado a su cuenta pueden revisar el saldo desde la aplicación del Banco del Bienestar. Para acceder es necesario registrar un número telefónico, ingresar los datos de la tarjeta y crear una contraseña de acceso.

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¿Cuánto paga cada programa de Bienestar en 2026?

Durante 2026, los programas sociales federales mantienen distintos montos de apoyo, dependiendo del tipo de beneficio al que esté inscrita cada persona.

La Pensión para Adultos Mayores entrega 6 mil 400 pesos por bimestre. La Pensión Mujeres Bienestar deposita 3 mil 100 pesos, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad otorga 3 mil 300 pesos. En el caso del Programa para Madres Trabajadoras, el apoyo económico es de mil 650 pesos por periodo.

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Programa Pensión Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México

Por otra parte, el programa Sembrando Vida opera con un esquema distinto, ya que el depósito es mensual. El pago correspondiente fue realizado el 9 de julio, con un monto de 6 mil 450 pesos.

¿Cuándo termina el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de julio-agosto?

La entrega de los apoyos económicos continuará durante los próximos días hasta concluir el 29 de julio, fecha en la que finalizará la dispersión del cuarto bimestre del año.

Después del depósito para los apellidos con M, el calendario continuará el 21 de julio con las letras N, Ñ y O. El 22 de julio será el turno de P y Q, mientras que los beneficiarios cuyo apellido inicia con R recibirán el recurso entre el 23 y el 24 de julio.

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Posteriormente, el 25 de julio corresponderá a la letra S; el 26 de julio se depositará a quienes tengan apellidos que comiencen con T, U y V; finalmente, el 27 de julio concluirán los pagos para las letras W, X, Y y Z.

📢 ¡Aviso importante!



Beneficiarias y beneficiarios de la #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras, del 6 al 29 de julio recibirán los recursos de sus @apoyosbienestar correspondientes al bimestre julio-agosto 2026.… pic.twitter.com/LaH9pmnF2C — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) July 6, 2026

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