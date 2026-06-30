Nación | 30-06-26 | 17:45 |

La secretaria de bienestar, , informó que funcionarios del ámbito de la salud continúan realizando visitas domiciliarias y gratuitas a adultos mayores y personas con discapacidad derechohabientes de las Pensiones de Bienestar como parte del .

En un comunicado, Ramírez Amaya explicó que los servidores de la salud están capacitados de acuerdo con los Protocolos Nacionales Médicos con la finalidad de dar seguimiento a problemas de hipertensión, diabetes, sobrepeso, enfermedad renal y otros.

“Servidoras y servidores de la salud recorren de manera permanente todos los rincones del país para dar seguimiento a la salud de los adultos mayores y personas con discapacidad en sus domicilios para dar seguimiento (sic) a su salud de manera periódica”, dijo.

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Detalló que los servidores de la salud acuden a los domicilios de los derechohabientes, quienes han recibido hasta tres visitas médicas, con su maletín donde llevan los instrumentos médicos adecuados para tomar signos vitales, valoración nutricional, detecciones y pruebas rápidas, agudeza visual y auditiva.

Precisó que las personas que están siendo visitadas cuentan con su expediente clínico con información acerca de antecedentes, vacunas, enfermedades, estudios clínicos, visitas al médico, medicamentos, alimentación, actividad física y salud emocional.

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En ese sentido, Ramírez Amaya destacó que el programa Salud Casa por Casa fortalece a las Pensiones para el Bienestar de Personas con Discapacidad y para Adultos Mayores, debido a que da seguimiento a la salud de los derechohabientes.

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dft/rmlgv

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