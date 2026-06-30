La secretaria de bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que funcionarios del ámbito de la salud continúan realizando visitas domiciliarias y gratuitas a adultos mayores y personas con discapacidad derechohabientes de las Pensiones de Bienestar como parte del Programa Salud Casa por Casa.

En un comunicado, Ramírez Amaya explicó que los servidores de la salud están capacitados de acuerdo con los Protocolos Nacionales Médicos con la finalidad de dar seguimiento a problemas de hipertensión, diabetes, sobrepeso, enfermedad renal y otros.

“Servidoras y servidores de la salud recorren de manera permanente todos los rincones del país para dar seguimiento a la salud de los adultos mayores y personas con discapacidad en sus domicilios para dar seguimiento (sic) a su salud de manera periódica”, dijo.

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Detalló que los servidores de la salud acuden a los domicilios de los derechohabientes, quienes han recibido hasta tres visitas médicas, con su maletín donde llevan los instrumentos médicos adecuados para tomar signos vitales, valoración nutricional, detecciones y pruebas rápidas, agudeza visual y auditiva.

Precisó que las personas que están siendo visitadas cuentan con su expediente clínico con información acerca de antecedentes, vacunas, enfermedades, estudios clínicos, visitas al médico, medicamentos, alimentación, actividad física y salud emocional.

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En ese sentido, Ramírez Amaya destacó que el programa Salud Casa por Casa fortalece a las Pensiones para el Bienestar de Personas con Discapacidad y para Adultos Mayores, debido a que da seguimiento a la salud de los derechohabientes.

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