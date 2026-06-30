Al encabezar la ceremonia por el Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esta corporación se ha convertido en uno de los pilares de la estrategia nacional de construcción de la paz y destacó que su fortalecimiento ha sido clave para alcanzar resultados históricos en materia de seguridad.

Ante integrantes del Gabinete de Seguridad, mandos militares y elementos de la corporación, la mandataria sostuvo que la creación de la Guardia Nacional en 2019 representó “una de las transformaciones institucionales más importantes de las últimas décadas”, al establecer una fuerza nacional, profesional y permanente para proteger a la población.

“La consolidación de la Guardia Nacional constituye hoy uno de los pilares de la estrategia nacional de construcción de la paz. Su fortalecimiento no es un hecho aislado, forma parte de una visión integral que entiende que la seguridad no puede construirse únicamente con fuerza”, expresó.

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Sheinbaum recordó que la actual Guardia Nacional retomó el espíritu de aquella institución que surgió en el siglo XIX para defender la soberanía y la República, y aseguró que hoy mantiene la misma vocación de servicio al pueblo de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia del Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, en las instalaciones del Centro de Capacitación Especializada de la Guardia Nacional, ubicado en el Campo Militar 37- C (30/06/2026). Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Destacó que, a siete años de su creación, la corporación cuenta con 125 mil elementos, 53 coordinaciones y 590 cuarteles, lo que calificó como una “hazaña” institucional.

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“No fue solamente la creación de una nueva institución, fue la recuperación de un principio histórico: que la seguridad es una responsabilidad del Estado al servicio del pueblo, nunca un instrumento de privilegios ni intereses particulares”, señaló.

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La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia del Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, en las instalaciones del Centro de Capacitación Especializada de la Guardia Nacional, ubicado en el Campo Militar 37- C (30/06/2026). Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Sheinbaum reconoce labor de la GN

La Presidenta reconoció la labor de miles de mujeres y hombres que integran la Guardia Nacional y que diariamente participan en tareas de seguridad pública, protección de carreteras, atención de emergencias y auxilio a la población durante desastres naturales.

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Asimismo, subrayó que la fortaleza de la institución no radica únicamente en sus capacidades operativas, sino en los valores de honestidad, disciplina, cercanía con la ciudadanía y respeto a los derechos humanos.

“Cada integrante de la Guardia Nacional debe recordar que detrás de cada operativo hay personas, familias y comunidades que depositan su confianza en el Estado mexicano para vivir en paz”, afirmó.

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La Mandataria federal también resaltó los avances alcanzados en la estrategia de seguridad del gobierno federal, basada en la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación permanente del Gabinete de Seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia del Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, en las instalaciones del Centro de Capacitación Especializada de la Guardia Nacional, ubicado en el Campo Militar 37- C (30/06/2026). Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

“Gracias al esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado mexicano y, en particular, de la Guardia Nacional, los homicidios dolosos se han reducido en 46 por ciento, una disminución sin precedentes en tan poco tiempo”, aseguró.

Finalmente, Sheinbaum llamó a los integrantes de la corporación a mantener su compromiso con la honestidad, la patria y el pueblo de México.

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“Su misión es proteger la paz que el Gobierno de México y el Estado mexicano estamos construyendo todos los días; cuidar a una nación que ha decidido avanzar con justicia, honestidad y humanismo”, concluyó.

em/apr