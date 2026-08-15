Ana María Saavedra es la única de las trillizas que sobrevivió al fuerte terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto y que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Su historia, al igual que la de muchas otras familias, ha conmovido a todos los colombianos, puesto que la joven vivía con sus hermanas y sus padres en un edificio de Cali que se derrumbó tras el fuerte sismo.

De acuerdo con la información de sus tíos y primos, la familia Saavedra Caicedo era muy unida. Su padre, Jairo, y su madre, Victoria, vivían orgullosos de sus hijas y reflejaban ese amor en las redes sociales.

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La conexión que tenían las trillizas era tan fuerte que estudiaron la misma carrera: mercadeo, en la Universidad Javeriana. Siempre estaban juntas y lo único que logró separarlas fue la tragedia del 10 de agosto.

La tragedia las tomó por sorpresa, como a todos los colombianos. Las hermanas se estaban alistando para ir a sus trabajos y, aunque trataron de salir lo más rápido posible, no lo lograron.

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Ana María sobrevivió porque una puerta le cayó encima, lo que le ocasionó fracturas en un brazo y en la pelvis. Sin embargo, sus padres y sus dos hermanas fueron sacados sin vida de los escombros.

Esto dijo Ana María antes de su cirugía

Ante la gravedad de sus heridas, la joven fue trasladada a un centro asistencial de la capital vallecaucana, donde tuvo que ser sometida a una cirugía para tratar la fractura de pelvis y las demás lesiones que presentaba.

La familia Saavedra Caicedo. Foto: suministrada a El Tiempo

Algo que llamó la atención de sus primos y tíos fue que, antes de entrar a cirugía, le pidió al médico que la salvara porque "necesitaba vivir", sin saber que su familia había muerto a causa del terremoto.

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"Cuando iba a entrar a cirugía, le dijo al anestesiólogo: 'Doctor, yo necesito vivir porque Dios me tiene para cosas muy grandes'", relató su prima, Diana March Espinosa, a Noticias Telemundo.

La cirugía fue exitosa y, mientras seguía en recuperación, Ana María no dejaba de preguntar por su familia. Cuando fue sacada del edificio, alcanzó a ver la magnitud del desastre, por lo que no tenía idea de qué había pasado con ellos.

De acuerdo con la información que reveló March al medio mencionado anteriormente, la noticia de que sus padres y sus dos hermanas habían fallecido se la dieron la noche del jueves 13 de agosto.

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Para Ana María no ha sido nada fácil asimilar que es la única sobreviviente tanto de su familia como del edificio, por lo que está siendo acompañada por sus primas, amigas y especialistas en psicología.

En una entrevista que tuvo su primo, Carlos Saavedra, con esta casa editorial, contó que salió bien de la cirugía y que pronto podrá caminar sin ningún problema.

“Ana María está muy bien, recuperándose de su cirugía, estamos esperando que le den de alta”, afirmó.

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