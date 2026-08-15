El multiverso se prepara para el estreno de una de las películas más ambiciosas en la historia de Marvel Studios. Ante ello, en el marco de la convención Disney D23, este viernes la compañía presentó un nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday”, previo a su llegada a las salas de cine a finales del 2026.

El avance de la cinta dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo aumentó las expectativas de los fanáticos al mostrar más detalles sobre el conflicto que enfrentarán los Avengers en esta nueva entrega que los reunirá con los X-Men y los Cuatro Fantásticos para enfrentar una amenaza encabezada por Doctor Doom.

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Marvel lanza nuevo trailer de Avengers Doomsday: Foto: Captura de pantalla de cuentas oficiales

¿Qué revela el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday?

Más de seis años han pasado desde que los héroes más poderosos de la Tierra salvaron al mundo de Thanos y ahora, tendrán que vencer a otro gran villano del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El nuevo tráiler muestra una versión trágica de Doctor Doom y lanza algunos guiños sobre las motivaciones que lo llevan a enfrentarse con los Avengers en una nueva batalla para salvar a al multiverso.

A pesar de que la trama se mantiene incierta, una de las escenas que conmocionó a los fans muestra a Mr. Fantastic enfrentando a Dr. Doom entre escombros, previo a que Thor pruebe el poder de su icónico martillo ante el villano. Sin embargo, Doom logra derribar al Dios del trueno.

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Cabe mencionar que el reparto de “Avengers: Doomsday” es uno de los más numerosos de la historia de Marvel, pues contará con las actuaciones de Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, además de los mexicanos Mabel Cadena y Tenoch Huerta.

He used to be different.



Avengers: Doomsday arrives in theaters everywhere December 18. Get your tickets now: https://t.co/J5PUbxvAkc pic.twitter.com/OUutSMZneq — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 15, 2026

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

De acuerdo con la información oficial, el estreno mundial de "Avengers: Doomsday" se tiene previsto para el próximo 18 de diciembre de 2026.

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