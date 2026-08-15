La incertidumbre crece entre los familiares de los mexicanos Mario Zapata y Brenda Flores, desaparecidos en Pereira desde el pasado lunes 10 de agosto tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 en Colombia. Sus allegados siguen las labores de búsqueda mediante transmisiones en directo y publicaciones en redes sociales.

Los allegados de Zapata y Flores buscan información por su cuenta mientras preparan el viaje de dos familiares a Pereira, donde se perdió el rastro de la pareja.

“Realmente, la mayor cantidad de noticias que hemos obtenido ha sido por redes sociales, de gente que está ahí en el sitio que nos va informando si encontraron vida o si están en espera de algún equipo de rescate”, explicó a EFE Mario, hijo de Zapata.

La pareja viajó a Colombia el pasado 6 de agosto y se desplazó por sus propios medios al departamento de Risaralda para pasar unos días de vacaciones.

La última llamada que tuvo la pareja mexicana con sus familiares antes de desaparecer

Antes de que ocurriera la tragedia, Mariela Zapata logró hablar con su papá para confirmar los vuelos de regreso. Desde entonces, no ha vuelto a saber nada de ellos.

"Le contesté que se lo checaba (los boletos) y entré a mi celular a ver las redes sociales. Lo primerito que me salió fue la noticia del terremoto. Intenté comunicarme inmediatamente con él y con ella, pero desde ese momento no he vuelto a saber nada de ellos", relató Mariela Zapata a RCN Noticias. Desde entonces perdió contacto con sus padres.

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Luego del movimiento telúrico y tras horas de angustia, sus familiares lograron confirmar que ambos se hospedaban en el Hotel Dibeni, una de las estructuras del centro de Pereira afectadas por el sismo, según imágenes difundidas en redes sociales.

Aunque el caso ya fue reportado ante la Embajada de México en Colombia, los familiares aseguran que la información recibida por los canales diplomáticos ha sido insuficiente después de más de tres días sin conocer el paradero de la pareja.

Las esperanzas de los allegados permanecen puestas en las labores de los equipos de emergencia, que siguen a distancia mediante emisiones en tiempo real desde la zona afectada.

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“Vimos un live de personas que se acercan al hotel y vimos que ya estaban varios equipos tratando de rescatarlos lo más pronto posible”, relató el joven.

“La idea principal es no estar dependiendo de la embajada ni de las transmisiones en vivo, es tener a alguien de nuestra familia que nos dé información directa y más rápido estando ahí en el lugar”, enfatizó el hijo de Zapata.

La desaparición también ha golpeado especialmente a los hijos de Brenda Flores.

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“Estoy devastado, tengo 18 años y mis hermanos son menores”, relató a EFE José Leonel Rivas Flores, hijo de Brenda, quien aseguró que no recibió ayuda para tramitar su pasaporte y poder sumarse al viaje.

Ante la incertidumbre y la demora de los reportes oficiales, una hija de Mario Zapata y una hermana de Brenda Flores serán finalmente quienes se desplacen este sábado a Colombia y prevén llegar a Pereira el domingo para buscar información de primera mano sobre las labores de rescate.

La Embajada de México en Colombia se pronunció

La Embajada de México en Colombia informó que Mario Zapata, de 57 años, y Brenda Flores, de 42 años, se encuentran desaparecidos tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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“La Embajada de México en Colombia informa que recibió información sobre dos personas mexicanas que se encontraban en la alcaldía de Pereira y que no han podido ser localizadas", explicó en un comunicado.

"Esta representación mantiene comunicación con la familia de los connacionales para brindarles todo el apoyo y acompañamiento ante esta lamentable situación", agregó.

Por otro lado, la Cancillería informó que también trabaja con la Cruz Roja Colombiana y que el caso fue remitido con urgencia al Puesto de Mando Unificado.

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"Se realizaron las gestiones necesarias para la inclusión oficial de la pareja en la lista de personas desaparecidas y se estableció una coordinación directa con los grupos de rescate", subrayó.

Asimismo, explicaron que ya habían activado la red de contactos para rastrear la ubicación de la pareja mexicana.

"Esta representación seguirá brindando atención y seguimiento prioritarios a este caso, implementando todas las acciones disponibles para la pronta localización de nuestros connacionales", destacó.

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*Con información de EFE

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