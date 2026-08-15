Considerado como uno de los eventos más importantes de América Latina en su tipo, el Festival Internacional del Globo (FIG) regresa en 2026.

Durante cuatro días consecutivos, este evento reúne más de 200 globos aerostáticos de 25 países, muchos de ellos son de figuras. Hoy te decimos cuándo y dónde se realizará.

¿Cómo es el Festival Internacional del Globo 2026?

De acuerdo con el programa, el Festival Internacional del Globo 2026 inicia a las 06:30 horas con el inflado y despegue de los globos, convirtiendo el cielo de León en un lienzo colorido.

También se lleva a cabo un despegue de dirigibles, experiencia que combina tecnología y diseño aéreo.

Para el resto del día, el festival programa conciertos al aire libre, exposiciones culturales y, para calmar el apetito, hay una EXPO FIG, una zona diseñada para hacer compras y comer.

Durante la noche, hay un espectáculo de luz y música, 'La Noche Mágica': los globos se iluminan, mientras permanecen anclados a la tierra. Y después inicia el show de drones que forman figuras en el cielo.

[Publicidad]

El día de la inauguración, la Secretaría de la Defensa Nacional hace el despliegue de la Bandera Monumental y un sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Globos gigantes, música y comida en el Festival Internacional del Globo 2026. Foto: Festival Internacional del Globo

Leer también El único museo en México con una obra original de Botticelli

En la parte musical, los artistas confirmados para la edición 2026 del Festival Internacional del Globo son:

[Publicidad]

Los Ángeles Azules

Neela

Mar Lara

Calvin Harris

Santos Bravos

Regina Milla

Xavi

Christian Nodal

Tyson O'Brien

Münlight y otros más

¿Cuánto cuesta la entrada al Festival Internacional del Globo 2026?

El festival tiene varias categorías de boletos. Actualmente, la venta se encuentra en Fase 1 por medio de la página eticket:

Matutino: desde $300

Vespertino: desde $635

VIP matutino: desde $750

VIP: de $1,160 a $3,235

Además, Lupita Robles, Secretaría de Turismo e Identidad del Estado de Guanajuato, informó que el día de la inauguración la entrada será gratis.

Tú puedes decidir a qué actividades ir, ya sea que solo quieras ver el espectáculo matutino, el de la tarde o únicamente entrar a los conciertos.

[Publicidad]

En el Festival Internacional del Globo 2026 puedes optar por boletos de diferentes precios. Foto: Festival Internacional del Globo

¿Cuándo y dónde es el Festival Internacional del Globo 2026?

Las fechas del Festival Internacional del Globo 2026 son del viernes 13 al lunes 16 de noviembre, en el Parque Metropolitano de León.

Su dirección es Prolongación Bulevar Adolfo López Mateos Norte s/n, colonia El Palote, León, Guanajuato.

Estás a tiempo de comprar tus boletos y armar una escapada exprés para admirar el vuelo de más de 200 globos aerostáticos de diferentes figuras.

[Publicidad]

Leer también Qué hacer en la CDMX en agosto 2026

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters