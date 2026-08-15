Marvel anunció este viernes que el actor estadounidense Adam Driver liderará el esperado reparto de la nueva película de los "X-Men" en su gran salto al universo Marvel, que llegará a la gran pantalla el próximo 5 de mayo de 2028.

Driver apareció por sorpresa en un vídeo pregrabado durante la D23, la gran convención de Disney, para confirmar su participación en este proyecto, en el que interpretará a Magneto, un ser mutante capaz de controlar campos metálicos y magnéticos.

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Junto a la estrella de proyectos como "Megalópolis", la nueva entrega de los "X-Men" estará integrada por Christopher Abbott en el papel de Charles Javier, también conocido como el Profesor X; así como Inde Navarrette ("Obsession") y Maya Boyd.

El anuncio se produjo en el marco de la D23, la mayor convención de la compañía en el que revela las grandes apuestas de cartelera de los próximos años.

Estas incorporaciones estelares agrandan el universo Marvel, en el que también se encuentran celebridades como Chris Hemsworth, la británica Vanessa Kirby o el chileno Pedro Pascal.

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The X-Men are coming to the MCU:



Sadie Sink is Jean Grey

Kit Connor is Cyclops

Christopher Abbott is Professor Charles Xavier

Samara Weaving is Emma Frost

Inde Navarrette is Rogue

Maya Boyd is Storm

Adam Driver is Nathaniel Milbury



Only in theaters May 5, 2028. pic.twitter.com/ZCd4f7I1W7 — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 15, 2026

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