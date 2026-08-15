Hoy analizamos dos lanzamientos sumamente importantes para la industria automotriz en MéxicoPor un lado, Bruno asistió al lanzamiento en el Desierto de los Leones de la totalmente nueva Infiniti QX65, un SUV coupé de lujo fabricado en Nashville, Tennessee.

Destaca por su icónica parrilla inspirada en un bosque de bambú, firma luminosa tipo teclas de piano y un espectacular color rojo con cuatro capas de pintura que incluye destellos de oro real. Además, equipa un sistema de audio Klips de 20 bocinas (con altavoces integrados en las cabeceras), motor 2.0L VC-Turbo de 268 hp con tracción AWD, y el exclusivo programa Infiniti Membership Experience que incluye reparación gratuita de pequeños rayones y portazos durante los serviciosPor otro lado, Benito nos trae todos los detalles del lanzamiento de la Kia EV3, el primer auto 100% eléctrico producido en la planta de Pesquería, Nuevo León, y ganador del World Car Award 2025. Evaluamos sus dos versiones (EX y GT-Line), su batería de 81.4 kWh con hasta 605 km de autonomía, puerto de carga NACS compatible con la red de Tesla, pantalla panorámica de 30 pulgadas y sus competitivos precios que arrancan por debajo de los $690,000 MXN para competir contra la Volvo EX30 y Lynk & Co 02

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