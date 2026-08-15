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El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, reiteró que Estados Unidos no le ha revocado su visa. Además negó hablar sobre la decisión que tomó el país vecino del norte al retirarle su visado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador.
Villarreal iba en la misma camioneta en la que viajaba la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para un evento en Ciudad Victoria.
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