Nación | 15-08-26 | 12:38 | Actualizada | 15-08-26 | 12:43 |

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, reiteró que no le ha revocado su visa. Además negó hablar sobre la decisión que tomó el país vecino del norte al retirarle su visado a , hijo de Andrés Manuel López Obrador.

Villarreal iba en la misma camioneta en la que viajaba la presidenta para un evento en Ciudad Victoria.

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