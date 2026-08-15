Todo está listo para que Manny, Eddie y Sid, o sea el mamut, el tigre dientes de sable y el perezoso gigante, vuelvan al cine en una nueva entrega de "La era de hielo", cinco años después de la más reciente entrega.

La fecha anunciada es el 5 febrero del 2027, cuando se pueda ver a los tres animales prehistórico tratando de adaptarse a una nueva faceta de la Tierra en "La era de hielo: mundo de lava"

El anuncio fue uno de los varios que se dieron durante el D23, evento en el que la compañía Disney dio pinceladas de su producción que llegará al público en los siguientes meses.

Entre los avisos se encontró por supuesto el universo de "Star Wars", en el que viene una nueva temporada de "Ahsoka", la jedi discípula de Anakin Skywalker y que es protagonizada por Rosario Dawson, para ser lanzada el 20 de enero.

Pero el que causó mayor expectación fueron las primeras imágenes de "Star Wars: Starfighter" con Ryan Gosling (sí, el Ken de "Barbie") como un veloz piloto dela galaxia.

Lee también "Coco 2" da salto a la adolescencia: así será Miguel en la nueva película de Pixar

[Publicidad]

La historia es independiente a la saga, pero se ubica cinco años después de la más reciente película. Su estreno está contemplado para mayo, lo que signfica que será una de los blockbuster veraniegos.

Para coronar a la saga espacial, se informó que "El mandalorian & Grogu" llegará al streaming el 2 de septiembre, es decir, en poco más de dos semanas.

Y del mundo de Marvel arribará una serie llamada "VisionQuest", en la que el poderoso superhéroe volverá a ser interpretado por Paul Bettany. La pregunta que se hacen los fans es si aparecerá la Bruja Escarlata, luego de haberlo hecho en "Wandavision", La nueva serie llegará a Disney + el próximo 14 de octubre.

[Publicidad]

Disney también dio una probadita de lo que está cocinándose para 2028, entre ellas la secuela live action de "Enredados", para marzo de ese año y "Lilo & Stich", contemplada en mayo. Y adelantó que hay avances significativos en la preproducción de una nueva entrega de "El diario de la princesa".

Lilo & Stitch 2 Coming summer 2028 #D23 pic.twitter.com/Me5ujU4JV2 — Film Trailers (@_Film_Trailer) August 15, 2026

Lee también Marvel revela elenco de "X-Men": Adam Driver será Magneto y Christopher Abbott, el Profesor X

rad