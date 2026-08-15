"Frozen 3" ya es una realidad y Disney presentó un adelanto de la nueva película durante D23: The Ultimate Disney Fan Event, donde se reunieron las voces originales de Elsa, Anna y Olaf para hablar de lo que viene en la tercera entrega de la franquicia.

De acuerdo con People, Idina Menzel, Kristen Bell y Josh Gad, quienes dan voz a Elsa, Anna y Olaf, respectivamente, participaron en la presentación realizada el 14 de agosto en Anaheim, California. La reunión ocurre 13 años después del estreno de la primera película de "Frozen", que llegó a los cines en 2013.

Durante el evento, Bell y Menzel interpretaron una canción que aparentemente pertenece a la nueva cinta, pese a un fallo técnico. Más tarde, Gad se unió a ellas para interpretar una nueva canción de Olaf relacionada con el amor.

“¿No les parece que el mundo de Frozen es un poco diferente?”, preguntó Bell desde el escenario, mientras Menzel respondió en tono de broma: “Quizás un poco más misterioso”.

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En el adelanto presentado en D23 se reveló que Anna y Kristoff se casarán, mientras que Olaf también vivirá una historia relacionada con el amor. Jonathan Groff volverá a prestar su voz a Kristoff.

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El reencuentro del elenco ocurre casi siete años después de "Frozen 2", película que continuó la historia de las hermanas de Arendelle y llegó a los cines en 2019.

Idina Menzel retomará el papel de Elsa, Kristen Bell volverá como Anna, Josh Gad como Olaf y Jonathan Groff como Kristoff. Gad comenzó a grabar sus diálogos para la tercera película en febrero y compartió entonces una fotografía desde los estudios de animación de Disney.

“A la tercera va la vencida. Es hora de construir otro muñeco de nieve”, escribió el actor en Instagram.

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La primera película de "Frozen" presentó la historia de Anna, quien emprende la búsqueda de su hermana Elsa después de que la recién coronada reina provocara accidentalmente un invierno eterno en Arendelle. En el camino, Anna conoce a Kristoff, su reno Sven y Olaf, mientras canciones como "Let It Go", "Do You Want to Build a Snowman?" y "For the First Time in Forever" se convirtieron en clásicos de Disney.

Seis años después, "Frozen 2" llevó a Anna, Elsa, Olaf y Kristoff fuera de Arendelle, cuando viajaron a un bosque encantado para descubrir el origen de los poderes de Elsa y conocer más sobre el pasado de su familia.

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Jennifer Lee, quien codirigió las dos primeras películas, regresará para "Frozen 3" como productora ejecutiva y coguionista. En 2023, la cineasta ya había expresado su entusiasmo por el desarrollo de la historia.

También regresará el equipo de compositores formado por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, responsables de la música de las primeras entregas. El matrimonio ganó un Óscar por "Let It Go" y recibió una nominación por "Into the Unknown", de "Frozen 2".

Y la historia de Arendelle continuará después de esta nueva película. Disney confirmó que "Frozen 4" también está en desarrollo, aunque todavía no cuenta con una fecha de estreno.

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"Frozen 3" llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027, de acuerdo con lo anunciado por Disney durante D23, evento que se celebra del 14 al 16 de agosto en California.

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