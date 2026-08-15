La tormenta Lala se convirtió en huracán y avanza hacia el archipiélago de Hawái, con vientos de 120 kilómetros por hora, anunció el Servicio Nacional de Meteorología Estados Unidos el sábado.

"Recientes informaciones satelitales y de radar indican que Lala se ha fortalecido", dijo el servicio de meteorología, NWS (por sus siglas en inglés) en su último informe de las 19H00 GMT.

En ese momento, estaba a 135 kilómetros al sureste de la Isla Grande de Hawái, una de las ocho islas principales del archipiélago del Pacífico con el mismo nombre.

"Se esperan lluvias significativas, fuertes vientos, oleaje peligroso e inundaciones localizadas", advirtió el NWS, y agregó que también podrían ocurrir deslizamientos de tierra.

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Más temprano el sábado, cuando Lala aún era tormenta tropical, ya se habían presentado fuertes lluvias torrenciales en la Isla Grande de Hawái.

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Las condiciones difíciles podrían continuar hasta el domingo.

El gobernador de la isla del Pacífico estadounidense, Josh Green, declaró el estado de emergencia el jueves.

Lala "representa una amenaza seria para nuestro estado, particularmente para la Isla de Hawái, y estamos actuando para asegurar que los recursos estén disponibles cuando sean necesarios", dijo en un comunicado.

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También estaba vigente un aviso de huracán para el condado de Hawái -que abarca la Isla Grande- y un aviso de tormenta tropical para las islas de Maui, Molokai y Kahoolawe, situadas al noroeste.

La Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) dijo que en la Isla Grande podrían presentarse precipitaciones de más de 60 centímetros y una marejada ciclónica con "olas peligrosas".

La Isla Grande es la segunda más poblada del archipiélago, con 210.000 habitantes, detrás de Oahu, hogar de más de un millón de personas.

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Lala se presenta al tiempo que un potente fenómeno de El Niño se ha formado en el centro del océano Pacífico ecuatorial, con temperaturas ya tan altas que la NOAA ahora pronostica un 69% de probabilidad de "un evento histórico que superaría la intensidad de episodios previos de El Niño desde 1950", cuando alcance su pico entre octubre y diciembre.

Los científicos advierten con regularidad que el cambio climático, causado por la dependencia de la humanidad a los combustibles fósiles, ha aumentado la frecuencia e intensidad de eventos extremos.

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