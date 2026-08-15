El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a su aliado y homólogo estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de aranceles tras el devastador terremoto de esta semana.

Los aranceles de Estados Unidos a los productos colombianos pasaron a finales de julio de 10% a 12.5% con algunas excepciones como el café o el petróleo.

"Le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", escribió De la Espriella en X.

Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo.



El presidente Trump también manifestó sus condolencias por… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

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