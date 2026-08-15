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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a su aliado y homólogo estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de aranceles tras el devastador terremoto de esta semana.
Los aranceles de Estados Unidos a los productos colombianos pasaron a finales de julio de 10% a 12.5% con algunas excepciones como el café o el petróleo.
"Le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", escribió De la Espriella en X.
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