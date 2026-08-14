El presidente Donald Trump dijo el viernes que "pronto" declararía el estrecho de Ormuz como parte del territorio de Estados Unidos, y afirmó que Irán estaba siendo derrotado de forma contundente.

"Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto", dijo Trump con una pequeña sonrisa durante un mitin político en una academia de policía en el estado de Nueva York.

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