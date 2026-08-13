Teherán.- El Ejército de Irán aseguró que mantiene el control del estrecho de Ormuz y calificó como "mentiras" las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que domina la estratégica ruta marítima.

"Las falsas afirmaciones de Estados Unidos de que los buques pasan por el estrecho de Ormuz, que indican la frustración y la impotencia de los militares del país, son solo mentiras y mentiras", dijo en un vídeo el portavoz de Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari.

"Ningún barco sin el permiso y supervisión de Irán es capaz de viajar de forma segura a través del estrecho de Ormuz", añadió el militar.

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Zolfaghari respondía así a la afirmación de Trump de ayer de que Estados Unidos mantiene el control del estrecho por el que transitaba el 20% del petróleo mundial antes de la guerra que comenzó el 28 de febrero.

"¡Nos lo quedaremos!", dice Trump sobre Ormuz

"Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!", escribió en su red social, Truth Social, asegurando que "no hay nada que Irán pueda hacer al respecto" ya que, según él, los ataques estadounidenses realizados desde febrero han diezmado sus capacidades militares.

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Irán cerró el paso por Ormuz desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de EU en países de Medio Oriente.

Irán ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho.

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Antes de la guerra unos 120 buques cruzaban a diario Ormuz, mientras que en los últimos días unos 14 barcos lo han hecho, según la plataforma de monitoreo marítimo Kpler.

Irán insiste en mantener el control del estrecho y cobrar a los buques que lo crucen unas tasas por servicios marítimos, de seguridad y medioambientales, algo a lo que Estados Unidos se niegan.

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