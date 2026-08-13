Hay teléfonos que intentan destacar por potencia, otros por cámaras y algunos por una pantalla espectacular. El Realme 16 5G va por algo más práctico: combinar una batería de gran capacidad con un cuerpo delgado y ligero, sin dejar de lado una cámara pensada para retratos y selfies.

Este modelo se ubica en la gama media y, después de probar sus principales funciones, queda claro que sus dos cartas fuertes son el diseño y la autonomía. Con 8.1 milímetros de grosor y 183 gramos de peso, resulta cómodo para llevarlo durante el día, mientras que su batería está pensada para quienes pasan varias horas lejos del cargador.

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Un diseño ligero con mucha batería

El Realme 16 5G tiene una pantalla AMOLED flexible de 6.57 pulgadas, resolución FHD+ y tasa de actualización de hasta 120 Hz, por lo que desplazarse por aplicaciones, redes sociales o páginas web se siente muy fluido.

El panel también ofrece un brillo máximo de 4 mil 200 nits, una característica especialmente útil al utilizar el teléfono en exteriores. La experiencia se complementa con altavoces estéreo y resistencia al agua y polvo con certificaciones IP66, IP68, IP69 y IP69K.

Pero la batería es, sin duda, uno de sus principales atractivos. Sus 6 mil 550 mAh de capacidad típica se acompañan de carga rápida de 45 W. Realme señala que su batería puede conservar al menos 80% de su capacidad después de mil 600 ciclos de carga completa, equivalentes aproximadamente a seis años.

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Con batería de 6 mil 550 mAh, pantalla AMOLED y cámara de 50 MP, el realme 16 5G busca destacar por su autonomía y diseño. Foto: Especial

Cámaras pensadas para retratos y selfies

En fotografía, el Realme 16 5G ofrece una cámara trasera principal Sony de 50 MP y una frontal de 50 MP. La configuración está claramente orientada a los retratos y a quienes disfrutan crear contenido para redes sociales.

Una de sus funciones más curiosas es el llamado Espejo Selfie, que permite utilizar la cámara trasera para tomar fotos mientras el pequeño espejo integrado en la parte posterior ayuda a encuadrar la imagen. También incorpora herramientas de inteligencia artificial para editar fotografías, eliminar elementos no deseados y mejorar imágenes.

En el uso cotidiano, esta propuesta resulta más interesante para estudiantes, creadores de contenido y usuarios que priorizan retratos y selfies que para quienes buscan un teléfono especializado en fotografía profesional. La cámara trasera graba video hasta 1080p y cuenta con funciones como modo retrato, noche, cámara lenta y video de doble vista.

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Cuenta con Espejo Selfie para tomar fotos. Foto: Especial

Rendimiento para el uso diario

El equipo incorpora el procesador MediaTek Dimensity 6400 Turbo, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, una combinación suficiente para aplicaciones cotidianas, redes sociales, reproducción de video y juegos que no demanden el máximo nivel gráfico.

Por todo esto, el Realme 16 5G es especialmente atractivo para quienes buscan un teléfono equilibrado para consumir contenido en redes sociales, jugar y crear fotografías sin estar pendientes del cargador.

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