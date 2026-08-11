Sundar Pichai, CEO de Google, anunció a través de X que la aplicación Gemini, la inteligencia artificial del gigante tecnológico, alcanzó recientemente los mil millones de usuarios activos mensuales.

Este sería el decimocuarto producto de Google en alcanzar esta cifra. Gemini, está siguiendo de cerca el ritmo de ChatGPT de OpenAI, que en junio de este año alcanzó los mil millones de usuarios activos mensuales.

La compañía ha estado integrando Gemini de forma progresiva en todos sus productos que van desde la Búsqueda hasta el propio sistema de Android. Sin embargo, esta cifra presentada por Pichai solo corresponde a la aplicación de Gemini.

Milestone alert 🎉To celebrate more than 1 billion monthly active users in the @GeminiApp — making it the fastest-growing product in our history — we’re sharing some key insights into how people around the globe are using the app:



🗣️ 63% of users talk to Gemini out loud



🤝 One… https://t.co/Y5lsa5rdNO — News from Google (@NewsFromGoogle) August 11, 2026

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¿Cómo los usuarios utilizan Gemini?

De acuerdo con un posteo de News from Google, 63 % de los usuarios de Gemini interactúan directamente con el asistente mediante la función de voz. Además, de acuerdo con la compañía, este sistema de IA genera más de 150 millones de imágenes al día.

Por otro lado, actualmente Gemini cuenta con más de 100 millones de usuarios activos en iOS, lo que refleja que esta inteligencia artificial no se limita a ser usada en los productos de Google.

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Otros de los datos arrojados por Google son:

Los estudiantes cargan archivos de manera cotidiana: 38% de sus solicitudes escolares incluyen un archivo adjunto.

Una de cada cinco interacciones de Gemini Live va más allá de la voz y usa la cámara o la pantalla compartida.

Los usuarios de macOS hacen el doble de preguntas que las personas que usan otras superficies.

Gemini puede automatizar acciones en más de 40 aplicaciones, por lo que puedes hacer diferentes actividades como reservaciones.

Este hito llega justo después de la presentación de resultados del segundo trimestre de 2026, donde la compañía celebró haber superado los 950 millones de usuarios mensuales , con un aumento del triple en el número de usuarios activos diarios durante el último año.

Además, el anuncio llega un día después de Made by Google, en donde se espera que la compañía presente sus nuevos dispositivos de Google Pixel además de otro productos.

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