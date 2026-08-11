Mérida, Yucatán. - Una repentina evacuación tuvo que realizarse en el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, tras el reporte de olor a gas en sus instalaciones.

Pacientes, familiares, médicos, enfermeros, personal de limpieza y otros trabajadores salieron del nosocomio mientras se revisaba el edificio y garantizar la seguridad de la gente que ahí laboran.

La contingencia se presentó alrededor de las 12 de la mañana, por lo que muchos usuarios del nosocomio tuvieron que posponer sus citas médicas.

Evacúan nuevo Hospital O’Horán por reporte de olor a gas en Mérida, Yucatán; es el segundo percance en el edificio. Foto: Especial.

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Los primeros reportes indican que el olor a gas se detectó en el área de quirófanos.

Al nosocomio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Protección Civil de Yucatán, quienes de inmediato activaron los protocolos preventivos para salvaguardar la seguridad de pacientes, familiares y personal.

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Los equipos de emergencia informaron que, luego de la contingencia, se reportó saldo blanco ya que no se registraron personas afectadas.

Evacúan nuevo Hospital O’Horán por reporte de olor a gas en Mérida, Yucatán; es el segundo percance en el edificio. Foto: Especial.

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Asimismo, realizaron las revisiones necesarias para identificar el origen del olor y garantizar condiciones seguras en las instalaciones.

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Las autoridades hospitalarias mantuvieron activos los protocolos de seguridad y hasta esta tarde continuaban las labores de revisión en todas las áreas del centro hospitalario.

Es el segundo percance que ocurre en ese nuevo hospital, ya que el edificio presentó problemas en sus techos y que ocasionó que durante las lluvias se detectaron goteras.

dmrr