La asociación periodística Article 19 condenó la agresión armada contra el domicilio de la periodista y defensora de derechos, Estefanía Galicia Argumedo.

Según su testimonio otorgado a la organización, el domingo 2 de agosto, tras regresar a su domicilio ubicado en Xochimilco, se percató que en la habitación de uno de sus familiares, el cual es menor de edad, una de las ventanas presentaba daños ocasionados por una bala.

Galicia Argumedo se dedica a difundir información a través de sus notas periodistas sobre el medioambiente y delitos como la extorsión que ocurren en Xochimilco por el medio Radio Zapote y Sueña Dignidad.

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Atacaron su domicilio en la madrugada

La colectiva Sueña Dignidad explicó que la madrugada del 3 de agosto, la vivienda de su colaboradora fue atacada con arma de fuego.

Según su pronunciamiento, mientras Estefanía Galicia y sus familiares se encontraban fuera de su domicilio se reportó el disparo, del que no se reportan personas heridas.

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En las fotografías que compartieron, se observa como es que la bala impacto contra el vidrio de una ventana, que según la periodista, pertenecía a un menor de edad.

La bala fue encontrada a las afueras del mismo domicilio, sospechando que la estructura que sostenía el vidrio causó que rebotara.

El grupo también relató que el domingo 7 de enero del 2024, una parte de la fachada de su casa había sido rociada con sangre, acto que calificaron como amedrentamiento que prefiguró la escalda de violencia en contra de Galicia.

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Estefanía Galicia fue privada de su libertad en 2024

Article 19 recalcó que Estefanía Galicia ya había sido victima de privación ilegal el pasado 5 de septiembre del 2024 debido a una protesta en defensa de la tierra y el territorio de la alcaldía donde radica.

La asociación recordó que todas las personas tienen el derecho de buscar, recibir y difundir información y opiniones de manera libre lo que implica que los Estados implementen acciones de prevención de cualquier forma de violencia en contra de periodistas.

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Además, exigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial desde un enfoque de género e interseccional y que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas incorpore a Estefanía Galicia como beneficiaria a fin de brindarle medidas de protección.

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Propuesta Cívica pide protección para periodista

La organización en defensa de los derechos humanos Propuesta Cívica demandó que la agresión no puede minimizarse como un incidente aislado.

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Asimismo, explicó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó, en su Recomendación 1/2026, la situación de riesgo que ha enfrentado por su labor periodística.

También agregó que la FEADLE mantiene abierta una investigación por agresiones y abusos de autoridad presuntamente cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en contra de su actividad como reportera, lo que muestra que los hechos antes mencionados podrían estar relacionados con ese mismo contexto de violencia.

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A ello sumaron que, el 11 de junio de 2026, recibió mensajes intimidatorios a través de redes sociales con referencias directas a su trabajo periodístico.

Propuesta Cívica también requirió medidas de seguridad adecuadas, efectivas e inmediatas que protejan la vida e integridad de Estefanía Galicia, así como de sus familiares.

Red de Defensoras México señala contexto de violencia

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México mencionó que los hechos suceden en un contexto de criminalización y violencia contra quienes defienden la tierra y el territorio y las personas que ejercen el periodismo.

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De igual manera, exigieron una pronta investigación, así como garantizar la seguridad, integridad y libre ejercicio de su laborar a Estefanía Galicia.

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aov/bmc