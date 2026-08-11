Hermosillo, Sonora.- Un exagente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), identificado como Miguel Ángel “N”, fue detenido este martes en el municipio de Cajeme, al ser señalado como probable responsable de tentativa de homicidio en perjuicio de un abogado en Hermosillo.

La captura fue realizada por elementos de la AMIC en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) en un domicilio ubicado en Pueblo Yaqui, alrededor de las 07:06 horas de este martes 11 de agosto, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el exagente contaba con una orden de aprehensión por los delitos de tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja, así como incumplimiento de un deber legal, en agravio del abogado Carlos Arturo “N” y de la seguridad pública.

La captura fue realizada por elementos de la AMIC en coordinación con la Secretaría de Marina. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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La investigación se originó por una agresión armada ocurrida el 24 de mayo de 2025 en la colonia Los Olivos, en Hermosillo.

Según la carpeta de investigación, la víctima, de 40 años, circulaba en un vehículo Toyota Camry gris cuando fue atacada con disparos de arma de fuego.

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El abogado fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a un hospital para recibir atención médica. El automóvil quedó en el lugar de los hechos, mientras peritos y agentes ministeriales iniciaron las indagatorias.

La Fiscalía señaló que los datos de prueba recabados permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión. Foto: iStock

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La Fiscalía señaló que los datos de prueba recabados permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión, librada por un juez el 29 de mayo de 2025.

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Además, Miguel Ángel “N” era buscado mediante una ficha difundida por la FGJE desde el 6 de octubre de 2025, en la que se ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera su localización y captura.

La autoridad indicó que otra persona relacionada con el caso permanece prófuga.

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Tras su detención, el imputado fue trasladado por tierra a Hermosillo, donde será presentado ante el juez que lo requiere y posteriormente internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 para continuar con el proceso penal correspondiente.

vr