Dos personas murieron y tres más resultaron heridas durante un tiroteo dentro de una taquería del municipio de Zapopan; el ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas de este lunes, cuando ocho sujetos armados arribaron al sitio en tres vehículos.

La información preliminar señala que los sujetos armados abrieron fuego directamente contra un grupo de comensales matando a dos de ellos y dejando heridos a otros tres.

Policías municipales acudieron al lugar, ubicado en la colonia La Cima, después de recibir los llamados de emergencia y aunque desplegaron acciones de búsqueda para intentar localizar a los responsables, hasta ahora no se ha reportado la detención de alguna persona.

Dos de los heridos fueron trasladados por paramédicos a recibir atención médica de urgencias, mientras que otra persona acudió por sus propios medios a un hospital.

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Acribillan a joven

En otro hecho ocurrido en el fraccionamiento Villa Fontana de Tlaquepaque un joven fue asesinado afuera de su casa.

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El hombre de 25 años fue atacado por varios sujetos que lo abordaron cuando estacionaba su camioneta en la cochera de su casa y le dispararon en al menos ocho ocasiones.

Balean a motociclista

En Tonalá, un joven de 20 años recibió un tiro en la cabeza durante un asalto en la colonia Educadores Jaliscienses.

La víctima se encontraba fuera de su casa en su motocicleta cuando dos hombres armados lo abordaron para amenazar y exigir que les entregara el vehículo.

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A pesar de que el joven entregó la motocicleta y las llaves, uno de los delincuentes les disparó en la cabeza antes de escapar, dejándolo herido de gravedad; paramédicos lo trasladaron a un hospital donde su estado de salud se reportaba como delicado.

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Policías heridos en persecución

Dos policías de Zapopan resultaron heridos durante una persecución y enfrentamiento a balazos con un ladrón de autos.

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Tras recibir el reporte sobre el robo con violencia de una camioneta, policías de Zapopan comenzaron la búsqueda y con apoyo del C5 localizaron el vehículo circulando sobre la avenida Vallarta en dirección hacia la salida de la ciudad.

Al darse cuenta de que los policías comenzaban a cercarlo, el delincuente comenzó a disparar en contra de los policías que lo seguían pero perdió el control y se estrelló contra otra patrulla que le cerraba el paso.

Los vehículos quedaron sobre un camellón cerca del fraccionamiento Rancho Contento y los oficiales que tripulaban la patrulla impactada resultaron con algunas heridas por el choque; el ladrón logró escapar a pie.

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Hieren de bala a hombre en situación de calle

En la colonia Coyula, de Tonalá, un hombre en situación de calle resultó con una herida de bala en un pie; según lo que declaró ante los policías que atendieron el reporte, iba caminando por cerca del Periférico cuando sujetos desconocidos le dispararon desde un automóvil.

Paramédicos lo trasladaron a un puesto de socorro donde lo atendieron.