Uno de los municipios más afectados tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto es El Cairo, en el Valle del Cauca. Sin embargo, la ayuda allí aún no llega.

El Cairo se ubica a solo 22 kilómetros en línea recta de San José del Palmar (Chocó), epicentro del fuerte sismo. Dada la cercanía, 80% de las edificaciones quedaron destruidas.

También el hospital Santa Catalina se vio afectado. Pasadas 24 horas del sacudón de 90 segundos, el pueblo no tenía aún energía eléctrica ni conexión a internet.

"De un 100%, se cayó un 90, hay pérdidas humanas confirmadas por una enfermera del hospital Santa Catalina, hasta ahora. Pero es una calamidad, sin agua, sin internet, sin energía. Estamos incomunicados. Por favor, manden ayuda, gente que nos colabore, la necesidad es mucha", dijo entre lágrimas a El Tiempo Inés Montoya, una de las lugareñas.

Lee también Por terremoto en Colombia, van más de 200 muertos y mil 310 heridos; sigue aquí el minuto a minuto de la tragedia

"Somos un municipio con una población de 8 mil 500 personas. La mayoría de las casas tienen más de 100 años y al estar construidas en bareque (palos) se agrietan muy fácilmente. Le estamos pidiendo ayuda a la gobernación departamental y al gobierno nacional, necesitamos materiales para reconstruir el municipio. La mayoría de la población es de escasos recursos", dijo a su vez el alcalde, Carlos Castro Correa.

[Publicidad]

"Yo diría que 100% de las edificaciones en el municipio tienen algún tipo de afectación, principalmente en el techo. Quedaron destruidas muchas viviendas, en la mayoría los daños fueron en los techos", lamentó.

Cuestionado sobre el apoyo del gobierno, dijo que "por el momento no ha llegado la ayuda. La comunicación ha sido muy difícil porque el único punto donde tenemos internet es en el hospital Santa Catalina. Aquí tenemos el Puesto de Mando Unificado y de lo que he podido hablar con la gobernadora Dilian Francisca Toro, ella ya habló con el señor Presidente. Sin embargo, estamos pendientes de una respuesta".

El alcalde actualizó que la comunidad ya cuenta con agua y gas, pero no con energía eléctrica. "Aunque las vías están funcionando, hay derrumbes en varios puntos. Por eso tampoco nos ha podido llegar la ayuda", señaló.

[Publicidad]

Lee también Abogada muere abrazando y protegiendo a su perrito en terremoto; hallan su cuerpo entre escombros en Cali y a su mascota con vida

Luz Helena Vásquez, una de las directivas del hospital Santa Catalina, de El Cairo, manifestó que ingresaron cinco personas heridas de gravedad, dos de los cuales fueron trasladados a Cartago. Una paciente fue enviada en ambulancia hacia Tuluá porque requiere atención de mayor complejidad.

Detalló que por el momento se registran dos muertos que ya están en la sede de Medicina Legal de Tuluá.

[Publicidad]

Castro indicó que el hostal de turismo del municipio, el parque recreacional y un par de instituciones educativas serán habilitadas como albergues.

Además, dijo que la gobernación del Valle ya envió varios colchones para adecuar los albergues.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc