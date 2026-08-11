Spotify implementará una nueva herramienta, para que sus usuarios puedan identificar los artistas que fueron creados con Inteligencia Artifical, mismos que dejará de incluir en sus recomendaciones algorítmicas.

Este martes, 11 de agosto, la plataforma digital de streaming lanzó un comunicado en que dio a conocer que, debido a la inconformidad de sus oyentes que, en recientes fechas, han manifestado su reprobación relacionada a la música creada con IA, decidió tomar cartas en el asunto.

La nueva herramienta, cuyo nombre es "AI Personas", se encargará de catalogar con una insignia específica a aquellos artistas que no son músicos reales, sino que fueron concebidos con la ayuda de sistemas de aprendizaje automático.

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"Los oyentes nos han dejado claro que no les gusta ver un perfil que parezca humano, sólo para descubir, posteriormente, que la personalidad es generada con IA".

Esta función se activará en las cuentas de sus usuarios a partir de septiembre, aunque, será desde este momento, que Spotify comenzará con el rastreo de Artistas IA, a los que ya ha exhortado a informar, por propia voluntad, que, detrás de su perfil, no hay un músico real.

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Pero, aunque los "AI Personas" se negaran a reconocer la procedencia de su música, Spotify implementará sus propios criterios para evaluar la fiabilidad de esos perfiles.

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"Esperamos que los artistas sean trasparentes, por lo que les brindamos la oportunidad de revelarlo, pero no nos basaremos únicamente en su declaración".

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En cuanto la herramienta sea implementada, los usuarios de la plataforma verán una insignia (o ícono virtual), la cual será visible en el perfil del artista, así como en lsa búsquedas de ese artista y en las filas de las listas de reproducción.

Además, Spotify dejará de incluir el materia de "AI Personas" en sus recomendaciones algorítimas, debido al siguiente motivo:

"Si bien, creemos que todos los artistas tienen libertad creativa, para determinar cómo se presentan, la programación de Spotify se centra en impulsar la música de artistas auténticos, que están construyendo sus carreras en la música".

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