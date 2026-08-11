Ante el sismo de magnitud 7.4 que ha dejado más de 200 personas fallecidas en Colombia, el equipo infantil Obeliz FC de futbol sala pidió ayuda para salir del país y regresar a México.

Los menores y sus entrenadores compartieron que se asustaron mucho y publicaron un mensaje en sus redes sociales en el que pidieron ayuda al gobierno para regresar a Tijuana con sus familias.

“Estamos bien físicamente, golpeados anímicamente y mentalmente debido al fuerte sismo en el cual lastimosamente fuimos alcanzados”, expresaron desde el municipio de Armenia.

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Los entrenadores Juan, Adolfo y Raúl indicaron que estaban ante una “situación complicada” e incertidumbre por los traslados: “No sabemos si vamos a perder vuelos o no; no sabemos cuántos días vamos a estar varados acá o no; realmente la logística ya estaba por parte de la federación.

“Pero ahora como es este desastre natural, complica toda la situación porque empiezan a haber tipos de incertidumbre donde no sabemos realmente qué va a pasar”.

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Equipo infantil de futbol de Tijuana varado en Colombia con problemas para regresar a México debido al sismo. 👆🏻#Sismo #Tijuana #Colombia #niñosfutbilistas pic.twitter.com/wRrRqKgjNC — Alfredo Alvarez (@alfredoalvarez1) August 11, 2026

En un mensaje más reciente, el equipo indicó que el gobierno de Baja California se contactó con ellos y se estaban trasladando de Armenia a Bogotá “esperando poder tener éxito con los vuelos de regreso”.

Cancillería atiende a mexicanos en Colombia

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que los equipos de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, y de Protección Consular, revisan la situación de los connacionales en situación de vulnerabilidad en Colombia, tras el fuerte sismo de ayer en la región.

El canciller señaló que conversó con el cuerpo técnico del equipo infantil de futbol de Tijuana y que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se trabaja en que estén de regreso en México “lo antes posible”.

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“Toda nuestra solidaridad en estos difíciles momentos también con el pueblo colombiano ante esta tragedia. Desde el primer momento he mantenido comunicación directa con el canciller Omar Bula Escobar para ofrecer cualquier tipo de ayuda humanitaria y equipos de rescate que puedan requerirse”, garantizó Velasco Álvarez.

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