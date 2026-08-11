Washington.- El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) envió su apoyo a Colombia por el terremoto que afectó a localidades del occidente del país y activó un fondo de 300 millones de dólares (mdd) para financiación de emergencia, junto a otros 500 mil dólares en asistencia humanitaria.

"Toda mi solidaridad con Colombia y con las comunidades afectadas por el terremoto. Hoy hablé con el presidente Abelardo de la Espriella para transmitirle personalmente este mensaje y conversar sobre la respuesta ante la emergencia", escribió en X el presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn.

Goldfajn afirmó que la nación suramericana "cuenta con el Grupo BID y con hasta 300 millones dólares en financiamiento contingente para emergencias".

"Además estamos listos para aportar 500 mil dólares para asistencia humanitaria y evaluación de daños, en recursos no reembolsables, en este duro momento", agregó.

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El Grupo BID es la principal fuente de financiación en América Latina y el Caribe, y está integrado por 48 países de la región, junto a socios de Norteamérica, Europa y Asia.

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El terremoto de magnitud 7.4 que afectó el lunes a los departamentos colombianos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas ha provocado la muerte de al menos 240 personas, según el balance de autoridades regionales.

Gobiernos e instituciones financieras se han movilizado para comprometer fondos destinados a los esfuerzos de rescate y asistencia humanitaria a los miles de personas afectadas.