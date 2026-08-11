Menú | 11-08-26 | 15:28 |

El se ha convertido en una de las formas más populares de disfrutar esta bebida, sin importar el momento del día. Y lo mejor de todo es que su preparación es igual de sencilla que la receta tradicional.

Sin embargo, para algunas personas es complicado prepáralo por intolerancias a la leche entera o por sensibilidad a la cafeína. ¡No te preocupes si eres una de ellas!

Para que te des un gusto y pruebes recetas alternativas con café, aquí te compartimos dos opciones elaboradas con leche vegetal.

¿Qué es la leche de avena?

La leche de avena es una alternativa a los lácteos y, como su nombre lo indica, se produce a partir del mismo cereal.

De acuerdo con la marca Oatly, los productos a base de este alimento son una gran alternativa para quienes padecen intolerancia a la lactosa. Y no solo se aprovecha en bebidas vegetales, sino también en yogures y cremas para cocinar.

Otro de sus beneficios es que es fuente de fibra, calcio, riboflavina y vitaminas B12 y D, lo que también tiene un valor nutricional importante para quienes están en busca de planes alimenticios vegetarianos y veganos.

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Y sí, es posible usar la leche de avena para preparaciones de nivel barista. Por eso, en colaboración con Nespresso, Oatly presenta dos recetas de que mantienen las notas dulces distintivas del grano, y añaden un toque tostado del cereal.

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¿Cómo hacer café con hielo de manera sencilla?

Mango Coconut Latte (mango y coco)

Ingredientes:

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  • 1 cápsula Oatly x Nespresso o bien, de tu café preferido
  • 220 g de hielo
  • 50 g de pulpa de mango
  • 150 mililitros de Oatly Barista Edition o de la leche de avena de tu preferencia
  • 10 mililitros de jarabe de coco

Procedimientos:

  • En un vaso, coloca la pulpa de mango sobre el hielo.
  • Después, agrega la leche de avena y el jarabe de coco.
  • Finalmente, prepara un shot de café y añádelo a la bebida.
Mango Coconut Latte. Foto: Nespresso
Mango Coconut Latte. Foto: Nespresso

Pink Dragon Mocha (fruta del dragón)

Ingredientes:

  • 1 cápsula Oatly x Nespresso o de tu café favorito
  • 220 g de hielo
  • 190 mililitros de Oatly Barista Edition o de tu leche de avena preferida
  • 20 mililitros de jarabe de chocolate blanco
  • 2 gramos de polvo de fruta del dragón

Procedimientos:

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  • Espuma la leche de avena con un espumador eléctrico o un batidor de mano.
  • Mezcla la leche con el polvo de fruta del dragón.
  • Vierte la preparación sobre un vaso con hielo.
  • Prepara un shot de café y mézclalo con un chorro de jarabe de chocolate blanco.
  • Por último, integra el café con chocolate sobre la espuma de avena y el hielo.
Pink Dragon Mocha. Foto: Nespresso
Pink Dragon Mocha. Foto: Nespresso

Estas recetas son ideales para disfrutar un en casa y explorar nuevas combinaciones hechas con leche vegetal y sabores dulces, como el mango o la fruta del dragón.

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