El jugo de apio es una opción para elevar el consumo de verduras en la alimentación diaria, sobre todo en quienes buscan bebidas naturales y fáciles de preparar.

Pese a sus beneficios, no todas las personas deberían consumirlo por ciertas condiciones de salud, medicamentos o intolerancias. Si quieres saber quiénes son, continúa leyendo.

¿Cuáles son los beneficios del jugo de apio?

De acuerdo con un artículo del sitio especializado Tua Saúde, escrito por la nutricionista Karla Leal, el consumo de jugo de apio ofrece ventajas como:

Ayudar a la salud cardiovascular

Ésta bebida puede favorecer la salud cardiovascular por su contenido de potasio, mineral que mantiene la presión arterial estable porque relaja los vasos sanguíneos, y también ayuda a la eliminación del exceso de sodio.

Otro beneficio es que su consumo reduce los niveles de colesterol LDL (conocido como "malo") y los triglicéridos, esto gracias a que previene la acumulación de placas de grasa en las arterias.

Prevenir infecciones urinarias

Por su alto contenido de agua y potasio, el consumo de apio puede ayudar a eliminar los líquidos y mantener las vías urinarias limpias, previniendo la acumulación bacterias y hasta la formación de cálculos.

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Regular la glucosa en sangre

Dicha verdura contiene compuestos como las ftalidas, que controlan los niveles de glucosa en sangre.

Pero además, esas sustancias auxilian a las células del páncreas encargadas de producir insulina, lo que permite que el organismo aproveche mejor la glucosa.

Proteger el sistema inmune

Finalmente, el jugo de apio contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico por su aporte de apiuman, flavonoides, ftálidas y vitamina C.

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En conjunto, estos nutrientes hacen frente a los procesos inflamatorios del cuerpo y protegen las células frente al daño oxidativo.

El jugo de apio es una bebida con la que puedes acompañar tus desayunos y otras comidas. Foto: Unplash

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¿Qué personas no deberían tomar jugo de apio?

De acuerdo con el sitio de salud Banner Health, aunque el jugo de apio puede formar parte de la alimentación diaria en la mayoría de personas, para los siguientes grupos se recomienda moderar o descartar tu ingesta:

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Pacientes con Síndrome de Intestino Irritable

Las personas con SII o que sufren de gastritis u otros problemas digestivos deberían evitar la bebida porque empeora síntomas como la inflamación abdominal.

Personas en tratamiento para la presión arterial

Este jugo no es apto para personas que toman medicamentos para controlar la presión arterial, ya que podría ocasionar que los niveles bajen más de lo esperado.

Personas con alergias

La alergia al apio se manifiesta con síntomas como hinchazón en los labios, urticaria, enrojecimiento en la piel, dolor de estómago y náuseas.

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Pacientes en control de peso

La endocrinóloga Kim Chin, en un artículo para el portal Healthline, explica que al momento de licuar el apio y remover su tallo se elimina gran parte de su fibra, lo que disminuye la saciedad.

Personas propensas a la fitofotodermatitis

Dado que este alimento contiene psoraleno, compuesto presente en algunas frutas y verduras, puede reaccionar al entrar en contacto con la luz solar.

A su vez, ello provoca fitofotodermatitis, inflamación de la piel que se manifiesta con manchas, irritación e incluso ampollas.

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La especialista señala que este tipo de reacciones ocurren, principalmente, cuando se toma en cantidades excesivas.

Sin duda, el jugo de apio es una excelente bebida. Un vaso al día no representa un riesgo, pero sí es importante monitorear la respuesta del cuerpo al consumo.

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