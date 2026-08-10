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La audiencia de "La casa de los famosos México" no está nada contenta con la nueva dinámica del reality, conocida como "Exilio", lo que posibilitará que Mariana Ochoa o Ximena Herrera, las dos primeras eliminadas del programa, se reintegren al concurso, pues consideran que la producción no está tomando en cuenta los votos del público, ni las decisiones que, hasta ahora, han tomado acerca de a quiénes quieren ver en el programa y a quiénes no.
Despues de que, durante la gala de eliminación de este domingo, 9 de agosto, fuera Ximena la participante que salió de "LCDLFM", Galilea Montijo dio a conocer el acontecimiento del que que, desde hace días, hacía referencia, aseverando que, en ninguna de las tres temporadas pasadas, habría tenido lugar una situación como la que estaba por ocurrir.
Se refrería al "Exilio", un pequeño lugar que, aparentemente, la exintegrante de OV7 ya habitaba y, en el que recibió a Ximena, tras su eliminación; ambas permancerán en él, mientras el público vota por alguna de las dos, la participante que les gustaría que estuviera devuelta en el reality y que, al parecer, volvería al programa esta noche.
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Sin embargo, este viro, dentro de las dinámicas del programa de Televisa, no ha sido del gusto de sus seguidores que, en las redes sociales de "LCDLFM" ya se quejan de la flexibilidad de la producción y la falta de consideración a las peticiones de quienes sintonizan el reality, asegurando que, si no votaron para que Mariana ni Ximena se salvaran es porque no las quieren más dentro de la casa.
"Pedimos tercera opción para que no regrese ninguna".
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"Ninguna de las dos, esto no se vale".
"Qué gran falta de respeto para nosotros, los que pagamos, votamos y no las queremos".
"Qué estupidez, entonces, ¿para que existen las votaciones".
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"Les vale gorro los votos del público".
"Esto se me hizo una reverenda mam*da, la mera verdad".
"Si, según, todo México voto para que salieran, ¿por qué, ahora, votarían para que regresaran?, es una pésima idea".
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"No voten, que se les caiga el raiting".
melc
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