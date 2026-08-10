Tras quedar eliminado de la Leagues Cup luego de caer (1-0) ante San Diego FC, Sebastián Abreu, entrenador de los Xolos de Tijuana, habló sin filtros sobre lo que representa para los clubes de la Liga MX disputar el torneo que enfrenta a equipos mexicanos y estadounidenses.

Visiblemente molesto por el resultado, el estratega uruguayo aprovechó para señalar lo que considera una de las principales desventajas para los equipos mexicanos: los constantes desplazamientos y la exigente logística del calendario, factores que, a su juicio, terminan influyendo en el rendimiento y los resultados.

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"Mientras la competición siga así... cuando entiendan que el futbolista es un ser humano, no es inteligencia artificial, no es un robot. Hay un desgaste. Está hermoso el torneo, está espectacular, a nosotros nos hace crecer, nos da visibilidad, pero es una carnicería física viajar", expresó.

Abreu profundizó en su crítica al comparar las condiciones de preparación y recuperación entre los clubes de ambas ligas. Según el exseleccionado uruguayo, mientras los equipos de la MLS pueden volver a casa después de sus compromisos, los representantes de la Liga MX deben afrontar extensos traslados que afectan su recuperación.

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"Nosotros tenemos que viajar y los de acá están en su casita, comiendo su comida, con su familia y sus hijos. Llegan, descansan, ponen una serie, al otro día se levantan tranquilos, desayunan y vienen a entrenar. Mientras nosotros estamos de un lado para otro, como están todos los equipos de la Liga MX", agregó.

El último compromiso de Tijuana en la presente edición de la Leagues Cup será frente al Portland Timbers, un encuentro en el que se espera que el cuerpo técnico dé oportunidad a varios futbolistas que habitualmente cuentan con pocos minutos en el primer equipo.