La Leagues Cup vivió una nueva jornada con varios enfrentamientos entre clubes de la Liga MX y la MLS. Uno de los encuentros más atractivos dejó una alegría para el futbol mexicano, luego de que el América se impusiera 3-1 al Portland Timbers.

Con goles de Brian Rodríguez, Isaías Violante y Óscar Perea, el conjunto azulcrema mostró superioridad durante gran parte del partido. Además, con una base importante de futbolistas mexicanos, el equipo dirigido por Guillermo Almada exhibió su calidad para llevarse la victoria en territorio estadounidense.

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El dominio mexicano no sólo se reflejó en el terreno de juego. Las tribunas del Providence Park también se tiñeron de amarillo gracias a la masiva presencia de aficionados americanistas, que acudieron en gran número para respaldar a las Águilas.

Ese escenario, sumado a la dolorosa derrota de Portland, provocó la molestia de uno de los jugadores del conjunto local. Se trata del noruego Kristoffer Velde, autor del único gol de los Timbers, quien no ocultó su frustración al hablar sobre la gran cantidad de seguidores del América presentes en el estadio.

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"Una mierda, mierda, mierda. Toda la gente está de amarillo en nuestra casa. Nunca había visto algo así en mi vida y no sé cómo es posible. Esa es mi respuesta", declaró visiblemente molesto tras el encuentro.