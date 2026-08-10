El ascenso y descenso en el futbol mexicano se ha convertido en uno de los temas más debatidos durante los últimos meses.

La polémica se intensificó luego de que, para el Apertura 2026, su eliminación quedara plasmado oficialmente en el reglamento de competencia.

La inconformidad de un sector de la afición no tardó en hacerse visible en redes sociales y este domingo llegó al Estadio Banorte, escenario de la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, donde la Selección Mexicana derrotó (2-0) a Estados Unidos para conquistar el título regional.

Lee También Entrenador de Estados Unidos se rinde ante México: "Sabíamos que iba a ser dificilísimo, fue un ambientazo"

Tras el silbatazo final y durante la ceremonia de premiación, Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), se convirtió en uno de los protagonistas de la noche.

Cada vez que su imagen apareció en las pantallas del inmueble, fue recibido con abucheos por parte de los aficionados presentes.

[Publicidad]

Los reclamos no se limitaron a las silbatinas. El grito de "¡ascenso, ascenso!" acompañó el recorrido del directivo a lo largo del protocolo de premiación, incluyendo el momento en que entregó el trofeo de campeón al conjunto nacional dirigido por Álex Diego.

🗣️ "ASCENSO, ASCENSO, ASCENSO"



😱 ¡LA AFICIÓN ABUCHEA A MIKEL ARRIOLA EN LA PREMIACIÓN DEL PREMUNDIAL!



🇲🇽 EL AZTECA PIDE EL REGRESO DEL ASCENSO Y DESCENSO EN LA LIGA MX pic.twitter.com/HERZ7XxLeA — Futbol Picante (@futpicante) August 10, 2026

Lee También Alex Diego tras conquistar el título Sub-20 con México: "Es un sueño"

LA POSTURA DE MIKEL ARRIOLA

Hace apenas unos días, durante las semifinales del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, Mikel Arriola fue cuestionado sobre la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

[Publicidad]

En su respuesta, el comisionado presidente de la FMF defendió la medida al asegurar que la Liga de Expansión MX cumple actualmente una función de desarrollo de jugadores y proyectos deportivos dentro de la estructura del balompié nacional.

"La postura es que nosotros consideramos esa liga una liga de desarrollo muy importante. Entonces, tenemos jugadores Sub-23, por ejemplo, las dos filiales que ya tenemos en Guadalajara y Cruz Azul. Vamos a seguir invirtiendo en la Liga y vamos a seguir promoviendo también a los equipos", mencionó.